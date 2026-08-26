Las románticas vacaciones de Kim Kardashian y Lewis Hamilton en Hawai

Es una de las parejas más famosas del mundo. La socialité, modelo, actriz y empresaria estadounidense Kim Kardashian (45) y el siete veces campeón mundial de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton (41), viajaron de vacaciones a Hawái aprovechando el parate obligatorio en la profesión del piloto.

La romántica foto de Kim Kardashian y Lewis Hamilton en Hawái.

Kim lució sus curvas con una microbikini con piezas superpuestas en rosa pastel de la firma Gucci, valuada en 900 dólares. El traje de baño, que destacaba su figura, se complementaba con delicadas cadenas de oro con brillantes que adornaban su cadera y una coqueta bandana.

La socialité y el piloto de Fórmula 1 que oficializaron a principios de este año.

Por su parte, Hamilton optó por looks urbanos con remeras con estampa, bermudas y collares de oro y diamantes. Enamorados, caminaron por la playa al atardecer y no dejaron de mimarse. Las imágenes mostraron una mezcla perfecta de moda, complicidad y amor en la pareja. “En algún lugar, juntos sobre el arcoíris”, escribió Kardashian al pie de una foto a orillas del mar.