Kim Kardashian y Lewis Hamilton alimentan los rumores de boda tras visitar dos villas en el lago de Como

Los rumores sobre su relación comenzaron a circular a fines de 2025 y ellos confirmaron su amor recién a comienzos de 2026. Y aunque aún no ha transcurrido un año desde entonces, Kim Kardashian (45) y Lewis Hamilton (41) llevaron su unión a un paso más.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton en Italia.

El campeón de la F1 y la socialite, modelo,actriz y empresaria ya apuestan por la convivencia y, según su más íntimo círculo de amigos, hasta podrían estar planificando una gran boda. Y los rumores surgieron a partir de un romántico paseo que la pareja realizó en lancha por el Lago Di Como, en Italia.

Los detalles del romántico paseo de Kim y Hamilton que despertó rumores de boda

Para esa jornada Kim llevó un vestido beige, oversized, semitransparente y Lewis una llamativa chaqueta del diseñador estadounidense Willy Chavarria. Muy enamorada, la pareja navegó por más de dos horas por el lago rodeado de bellos paisajes. Y, precisamente hicieron dos paradas especiales en la Villa del Balbianello y en la Villa Sola Cabiati. Dos propiedades históricas del siglo XVI, famosas por sus jardines, sus paradisíacas vistas y ser escenarios elegidos para exclusivas bodas, ya que, además, cuentan con lujosas suites para los novios y su círculo más íntimo.

Kardashian y Lewis en lancha por el lago del norte italiano.

Durante su relajado paseo por las aguas del lago, la pareja se mostró muy romántica y cariñosa. Hubo fuertes abrazos, besos y mimos por parte de los dos. Aunque ninguno quiso hablar de sus planes futuros sí dijeron que las dos villas les parecieron los sitios soñados para cualquier pareja que se quiera casar.

Mientras el futuro de la pareja suma nuevos rumores y expectativas, Kim Kardashian y Lewis Hamilton continúan disfrutando de su romance entre viajes, paisajes soñados y gestos de complicidad.

Fotos: GROSBY GROUP.