miércoles 05 de agosto del 2026
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Las vacaciones paradisíacas de Kim Kardashian en Coeur D'Alene junto a su familia

El paradisíaco y exclusivo lugar ubicado en Idaho, fue elegido por la modelo para disfrutar unos tranquilos días.

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Kim Kardashian | Instagram

Lejos del vértigo de sus altísimos stilettos y de sus brillos, Kim Kardashian (45) tiene su lugar secreto en el que baja del glamour y disfruta de momentos simples compartidos con su familia. Y ese rincón se llama Lago Coeur d’Alene, en Idaho.

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Kim Kardashian y su sobrina, Penélope Disick

Las vacaciones paradisíacas de Kim Kardashian en Coeur D'Alene junto a su familia

Allí se refugió con sus hijos y su nueva pareja, Lewis Hamilton (41), más sus hermanas y algunos de sus sobrinos. Se trata de uno de los lagos más bellos del mundo, con aguas cristalinas que invitan a recorrerlos lentamente disfrutando de las montañas y bosques que lo rodean. A lo largo de cuarenta kilómetros se encuentran increíbles mansiones y exclusivos hoteles con campos de golf como el Coeur d’Alene Resort, a orillas del lago.

Kim Kardashian
Así fueron las vacaciones de Kim Kardashian

En ese rincón precisamente se alojó parte de la familia Kardashian para compartir divertidos momentos navegando, nadando y en kayak. Además de realizar incansables caminatas y ciclismo por verdes senderos.

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Kim Kardashian junto a su familia

Allí Kim mostró la excelente relación de complicidad que mantiene con su sobrina Penélope Disick (14), hija de Kourtney Kardashian y Scott Disick. La tía luciendo una diminuta bikini negra y la adolescente con una versión en blanco, demostraron sus habilidades practicando paddleboarding. Sobre la gran tabla y con sus remos en mano, surcaron las cristalinas aguas del lago, mientras el resto de la familia disfrutaba del sol pero en la orilla.

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