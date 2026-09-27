Las mejores fotos del cumpleaños de Alejandro Fantino junto a su familia en Italia: “Los más lindos de la fiesta”

Alejandro Fantino celebró sus 55 años en Italia, donde actualmente se encuentra junto a su esposa, Coni Mosqueira, y su hijo Beltrán. En medio de su estadía en Europa, el conductor hizo una pausa en sus compromisos laborales y festejó su cumpleaños rodeado de su familia en un escenario diferente.

El lugar elegido fue Lido di Camaiore, en la región de la Toscana, donde el periodista disfrutó de una celebración íntima que quedó registrada en numerosas fotos y videos. A través de sus historias de Instagram, mostró distintos momentos de la noche, desde los preparativos y las imágenes familiares hasta algunas de las ocurrencias del nene de 2 años.

Alejandro Fantino celebró sus 55 años en Italia (Instagram)

El cumpleaños de Alejandro Fantino junto a Coni Mosqueira y Beltrán en Italia

Para celebrar un nuevo año de vida, el periodista eligió un encuentro familiar en una casa de la región italiana. El espacio contaba con un amplio sector al aire libre y una cocina exterior con horno de piedra, donde un cartel de letras doradas con la frase “Happy Birthday” completó la ambientación. Alejandro Fantino eligió para la noche una camisa y un pantalón de lino en tono crudo, mientras que su pareja lució un conjunto verde oliva estampado. Su hijo, por su parte, llevó una camisa celeste, pantalón azul y sandalias marrones.

Una de las postales que compartió el conductor tuvo justamente como protagonistas a su esposa y al pequeño. Sentados juntos en el jardín y mirando a cámara, madre e hijo fueron retratados durante la celebración. “Los más lindos de la fiesta”, escribió sobre la imagen.

Beltrán, el hijo de Alejandro Fantino, junto a Coni Mosqueira (Instagram)

La familia también posó reunida en la entrada de la propiedad. En otra de las historias, los tres aparecieron tomados de la mano mientras bajaban por una escalinata y aprovecharon la publicación para agradecer a quienes los recibieron. El comunicador escribió en italiano un mensaje dirigido a Carlota y Ludovico, a quienes agradeció por haber hecho especial la noche de cumpleaños en Lido di Camaiore.

Más allá de las postales familiares, buena parte de las historias tuvo como protagonista al hijo menor del periodista. El nene, que cumplió dos años en abril, acompañó a sus padres durante toda la noche y protagonizó algunos de los momentos más espontáneos de la celebración.

El divertido baile de Beltrán en el cumpleaños de Alejandro Fantino

En uno de los videos compartidos desde Italia, Alejandro Fantino apareció bailando junto a su hijo en el jardín. Mientras el conductor realizaba distintos movimientos frente a él, Beltrán intentaba acompañarlo y se sumaba al festejo.

“Festejando el cumple de papá”, escribieron sobre el registro, que fue acompañado por la ubicación del lugar. La escena permitió ver uno de los momentos más distendidos de la noche, lejos de las fotografías posadas que también formaron parte del álbum familiar. Pero no fue el único baile de Beltrán. En otra de las historias, el pequeño se movió entre los invitados al ritmo de la música, una escena que su papá decidió compartir con sus seguidores junto con un comentario sobre la energía del nene.

“2 años y medio... la que nos espera”, remarcó sobre las imágenes. El comentario acompañó el video en el que el pequeño se convirtió por unos segundos en uno de los protagonistas de la pista. La estadía familiar también dejó registros por fuera del festejo. Durante un paseo por Pietrasanta, el conductor grabó al pequeño mientras observaba a un artista callejero caracterizado y tituló la escena “El juglar y el principito”.

Entre las imágenes de la celebración, los bailes y los paseos por la Toscana, Alejandro Fantino fue armando en sus redes un álbum de sus 55 años junto a Coni Mosqueira y Beltrán. Una fecha que encontró a la familia en Italia y que quedó documentada a través de las distintas postales que compartieron durante el viaje.