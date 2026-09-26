La historia de amor de Miguel Ángel Solá y Fátima Prá, 45 años menor que él: del flechazo en el teatro a su presente juntos

Este último fin de semana de septiembre, en PH, Podemos Hablar (Telefe), el programa que conduce Andy Kusnetzoff, Miguel Ángel Solá habló sobre su historia de amor con su actual pareja, la artista plástica Fátima Prá, quien es 45 años menor que él. Durante la charla, el actor se refirió a su vínculo y compartió algunos detalles de una relación que despertó gran interés desde sus comienzos debido a la brecha generacional y a la forma en la que se conocieron.

Miguel Ángel Solá y Fátima Prá: una historia de amor que nació en el teatro

Miguel Ángel Solá atraviesa una nueva etapa en su vida privada y profesional. A los 76 años, el reconocido actor volvió a instalarse en Buenos Aires para continuar con sus proyectos teatrales y, en paralelo, encontró el amor de la mano de Fátima Prá, una joven artista con quien comparte su vida desde hace alrededor de dos años. La relación nació en un ámbito que ambos conocen muy bien: el teatro.

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El encuentro se produjo durante el trabajo de Mi querido presidente, la obra que el artista protagonizó junto a Maxi de la Cruz y que tuvo su paso por el Teatro Apolo en 2024. Fátima se desempeñaba como asistente de vestuario y también estuvo a cargo del diseño de vestuario de la puesta. Fue en ese contexto, entre ensayos, funciones y jornadas de trabajo, donde comenzó a surgir el vínculo entre ellos.

Pero la joven no está vinculada solamente al mundo de la moda y el teatro. Su pareja es también pintora y desarrolla una faceta artística que él admira profundamente. Esa sensibilidad compartida por el arte fue uno de los puntos de conexión entre ambos y una parte importante de la relación que construyeron.

Con el paso del tiempo, el vínculo se consolidó y Fátima se convirtió en una presencia fundamental para el actor. La pareja no solo comparte la vida diaria, sino también intereses y proyectos vinculados al arte. En este sentido, el intérprete reveló que fue ella quien le recomendó a Mercedes Funes para trabajar en su actual obra teatral, demostrando que también existe entre ambos una complicidad profesional.

Miguel Ángel Solá en +CARAS

La diferencia de edad no es un obstáculo para Miguel Ángel Solá y Fátima Prá

En el ciclo de entrevistas que conduce Andy Kusnetzoff, Miguel Ángel Solá habló sobre su relación con Fátima Prá y se mostró profundamente enamorado de su actual pareja. Durante la charla, el actor también se refirió a la diferencia de edad entre ambos: él tiene 76 años y ella, 31. En ese contexto, compartió una reflexión personal sobre el momento que atraviesa y expresó: “Me gustaría mantener la vitalidad que tenía antes”.

Cabe destacar que, la relación también adquirió una dimensión especialmente importante durante el último año, cuando Solá atravesó un momento delicado de salud tras sufrir un ACV en octubre de 2025. En medio de su recuperación, el actor destacó el acompañamiento de sus seres queridos y, especialmente, de Fátima.

En una entrevista que mantuvo en Modo Fontevecchia, el director señaló: “Estoy enamorado de una chiquilina de 31 años que tuvo la osadía de plantarse ante mí y me dijo: ‘Quiero saber qué me pasa con vos’. Y hasta hoy. Llevamos dos años con nuestros más y menos, pros y contras, pero sigo enamorado y ella sigue enamorada”, relató. Para él, este vínculo representa una nueva dimensión del afecto y lo acompaña en la recuperación. Asimismo, destacó que esta nueva pareja lo hizo expandirse y convertirse en un artesano del amor conquistándola todos los días.

Hoy, mientras continúa ligado al teatro y atraviesa una nueva etapa desde el plano personal, Miguel Ángel Solá se muestra profundamente enamorado de Fátima Prá. La historia que comenzó detrás de escena, mientras ella trabajaba en el vestuario de una obra y él se preparaba para salir al escenario, terminó transformándose en una relación que ocupa un lugar central en su presente.