Alejandro Fantino despidió a su madre en redes: “Gracias por la vida que me diste”

Alejandro Fantino atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su mamá, Chita. El periodista utilizó sus redes sociales para despedirla públicamente con un mensaje en el que repasó distintos momentos compartidos y expresó el agradecimiento que siente por ella.

Alejandro Fantino y su madre, Chita

La despedida estuvo marcada por la emoción y también por una fuerte mirada espiritual. En su cuenta de Instagram, Alejandro Fantino recordó el apoyo que recibió de su madre desde muy joven, la libertad que ella le dio para buscar su propio camino y el amor que mantuvo con sus hijos, Beltrán y Nahuel, y con su familia.

El mensaje de Alejandro Fantino para despedir a su madre

En su publicación, Alejandro Fantino comenzó agradeciendo a su madre: “Toca agradecerte mamita.. agradezco todo lo que has hecho por mí. Tu enorme confianza apoyando y dándome libertad para verme salir tan rápido de nuestra casa buscando mi destino desde chico. Gracias por cuidarme cuando papá se iba a la cosecha. Gracias por haberme ayudado cuando te lo pedí. Gracias por la vida que me diste”, comenzó el periodista.

Alejandro Fantino, su madre Chita y Coni

Alejandro Fantino también destacó el vínculo que su madre construyó con sus nietos y con su pareja, Coni: “Gracias por el amor con el que abrazaste a tus nietos que son mis hijos y parte de tu sangre. Gracias por tus sentimientos para con mi familia armada con el amor de mi vida que es Conita”, manifestó.

El recuerdo de Alejandro Fantino y su familia

En otro tramo de su mensaje, Alejando Fantino hizo referencia a la dimensión espiritual que eligió darle a la despedida y aseguró que, aunque su madre ya no esté físicamente, continuará presente para su familia. “Se va una mamá al cielo.... pero queda ‘la mamá’ esa que va a seguir cuidándonos espiritualmente siempre”, escribió. También recordó a su padre y expresó su deseo de que ambos pudieran reencontrarse: “Buen viaje... salúdame a papi y decile que a Beltrán lo voy a sacar islero y estrellero como él quería!”.

Alejandro Fantino homenajeó a su madre

“Y voy a rezar especialmente para que estés con tu papá y tu mamá y converses y te rías con ellos todo lo que no pudiste en este plano”, agregó. De esta manera, Alejandro Fantino cerró su despedida destacando el amor y el agradecimiento que compartió con su madre Chita hasta sus últimos momentos, dejando en claro que siente que entre ambos no quedaron palabras pendientes.