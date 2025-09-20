L-Gante protagonizó un desopilante momento cuando respondió, sin pudor, una serie de preguntas durante su paso por un evento musical en España. Cuando le tocó elegir entre 10 millones de euros o el amor de su vida, el músico sorprendió a todos y hasta al propio entrevistador. El clip no tardó en hacerse viral en las redes sociales debido a la extrema sinceridad del joven.

La insólita respuesta de L-Gante cuando le dieron a elegir entre 10 millones de euros o el amor de su vida: “Me mataste”

Tras su separación de Wanda Nara y en medio de fuertes denuncias por amenazas, L-Gante se presentó en Madrid para brindar un show ante miles de personas. Cuando se bajó del escenario, Elián Valenzuela se animó a responder un divertido ping pong de preguntas y sorprendió cuando fue consultado por qué prefiere: 10 millones de euros o el amor de su vida.

Fiel a su estilo y con total sinceridad, L-Gante expresó entre risas: "Me mataste con eso...". Y, más reflexivo, continuó: "Conocí al amor de mi vida y quizá en un momento lo perdí". Sus palabras hacían creer que optaría por la opción dos. Sin embargo, el cantante se inclinó por la primera y explicó por qué de una forma muy ingeniosa: "Capaz lo vuelva a recuperar así que agarraría los 10 millones de euros y lo iría a buscar".

L-Gante

El video no tardó en generar repercusiones en las redes sociales y en reunir miles de reproducciones. De hecho, muchos usuarios de Tik Tok se quedaron con la duda de quién hablaba cuando aseguró que ya conoció al amor de su vida. "Nunca sabremos si es Wanda Nara o Tamara Baez", se preguntaron algunos. Otros coincidieron en que se refería a la conductora, con quien vivió un intenso noviazgo con idas y vueltas. "Para mí que es Wanda", opinaron varias personas que dejaron su comentario en la publicación.

Cabe recordar que, hace poco, durante una nota a diversos medios, L-Gante abrió su corazón y aseguró que con Wanda Nara ya no volverán a estar juntos como pareja. "Mantenemos la amistad", manifestó sobre el buen vínculo que tienen tras su ruptura amorosa.

En una entrevista en Caras+ con Héctor Maugeri volvió a ser consultado por la empresaria cosmética y esta vez fue por más. "Aprendí muchas cosas de ella, tanto en el nivel empresario como en el nivel sexual también, en todo”, afirmó. Asimismo, contó que Wanda le ofreció una Ferrari con la condición de que se casara con ella. “No me gustó que me quiera convencer de esa manera", lanzó sin filtro.

De esta manera, la insólita respuesta de L-Gante cuando le dieron a elegir entre 10 millones de euros o el amor de su vida dejó muchas especulaciones y una respuesta totalmente sincera, que sorprendió y generó revuelo entre sus seguidores.