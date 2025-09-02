Myla Cambiaso, la hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso, sorprendió al abrir un importante desfile con un look cowgirl

Myla Cambiaso, la hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso, se convirtió en una de las revelaciones de la última edición de Buenos Aires Fashion Week al abrir el desfile de la firma Heidi Clair en la Maison de Chandon en Barrio Parque. A sus casi 15 años, la joven demostró frente a un público atento, su porte, frescura y personalidad en la pasarela, sorprendiendo a los asistentes y a los expertos de la moda que siguieron de cerca cada detalle.

Lo que más llamó la atención es que la adolescente abrió este desfile en el cual también se encontraban muchas modelos de gran trayectoria, lo que va demostrando la proyección que puede llegar a tener la hija del reconocido polista en el mundo de la moda.

El look tipo "cowgirl" de Myla Cambiaso, la hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso

Myla Cambiaso

El look elegido para esta primera aparición tuvo como eje la tendencia cowgirl. Myla deslumbró con un conjunto en gamuza color tierra compuesto por shorts de tiro alto, un top al tono y una chaqueta oversize que le dio movimiento a cada paso. El estilismo se completó con botas texanas, cinturón con tachas y un maquillaje sofisticado con labios borgoña, acompañado por ondas suaves en el cabello. Una apuesta que combinó elegancia juvenil con guiños al estilo ecuestre.

Entre los asistentes se encontraba su madre, la reconocida modelo María Vázquez, quien no ocultó su orgullo al verla en la pasarela. Al finalizar el desfile, posaron juntas y compartió varias postales de su hija en su gran aparición. "Leading de pack", escribió María en una de las historias que subió de la adolescente, quien vio de cerca a su mamá teniendo la experiencia de desfilar en los escenarios más importantes del país y del mundo.

La propuesta de la casa de moda, que mostró su nueva colección, también incluyó a figuras como Daniela Urzi. La combinación de modelos consagradas con figuras emergentes como Myla reflejó el espíritu de renovación que busca transmitir la moda.

Con este debut, Myla Cambiaso, la hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso, comienza a dar sus primeros pasos en un universo que conoce desde la infancia gracias a su madre, pero que ahora transita con luz propia y crea su propio camino. Su soltura, confianza y estilo natural la posicionan como una de las nuevas promesas de la moda argentina, dejando en claro que tiene mucho para ofrecer más allá de su apellido.

F.A