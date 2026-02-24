Una por una, las mejores fotos del cumpleaños de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand festejó, el lunes 23 de febrero, su cumpleaños número 99 en la residencia de su hija Marcela Tinayre. La diva de los almuerzos llegó con una sonrisa en su rostro y luciendo un atuendo blanco brillante que reflejó la vitalidad con la que llegó a esta edad.

La intimidad del cumpleaños de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand fue protagonista de una noche fue tan elegante como emotiva. La celebración por sus 99 años reunió a alrededor de 60 invitados en una velada íntima y cuidadosamente ambientada, por el decorador Ramiro Arzuaga, donde cada detalle estuvo pensado para homenajear a la conductora en una fecha muy especial.

El punto de encuentro fue la propiedad de su hija Marcela Tinayre, la cual se transformó en un espacio que combinó elegancia clásica con toques contemporáneos, ideal para recibir a familiares y amigos cercanos de la artista. Uno de los momentos más esperados de la noche fueron, sin dudas, los distintos cambios de vestuario de la homenajeada.

Mirtha Legrand y su hija, Marcela Tinayre (RS Fotos)

Fiel a su impronta glamorosa, Mirtha Legrand eligió dos atuendos a lo largo de la velada, cada uno con detalles que resaltaron su estilo inconfundible: brillos estratégicos, bordados delicados y siluetas que realzaron su figura. Cada aparición fue celebrada con aplausos y elogios, confirmando que la diva sigue marcando presencia con cada elección fashion.

Mirtha Legrand (RS Fotos)

Entre los invitados al gran festejo estuvieron sus nietos, Juana Viale y Nacho Viale, quienes llegaron acompañados de sus respectivas parejas: Lucía Pedraza y Yago Lange. Además asistió su bisnieta Ámbar de Benedictis, quien llamó la atención con un outfit particular que no pasó desapercibido y aportó una cuota de frescura generacional al encuentro.

La joven de 22 años apostó por un estilismo audaz y con una fuerte impronta que combinó romanticismo y espíritu urbano: vestido de encaje blanco translúcido, de largo midi, campera tipo parka en tono beige, de silueta amplia y cuello alto y botas negras de caña alta y plataforma chunky. Su look estuvo acompañado de una cartera negra al hombro, minimalista y funcional.

Nacho Viale junto a su novia Lucía Pedraza, Juana Viale y su pareja Yago Lange, y Ámbar de Benedictis (RS Fotos)

La lista de asistentes incluyó también a grandes amigos y figuras del espectáculo como Marcelo Polino, Teté Coustarot, Roberto Moldavsky y el cantante Jairo, quienes dijeron presente en el evento con sus respectivas esposas. El músico fue el encargado de brindar el show emotivo de la noche al entonar sus clásicas canciones para la agasajada.

Teté Coustarot y Marcelo Polino (RS Fotos)

Roberto Moldavsky y su esposa (RS Fotos)

La pareja de abogados conformada por Mauricio D'Alessandro y Mariana Gallego también fueron invitados por Mirtha Legrand. Ambos llegaron muy sonrientes y no dudaron en posar para los fotógrafos que se encontraban en la puerta de la casa de Marcela Tinayre cubriendo este gran acontecimiento.

Jairo y su pareja (RS Fotos)

Mauricio D'Alessandro y Mariana Gallego (RS Fotos)

Otras de las celebridades que no se quisieron perder el cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand fueron: Iliana Calabró, el diseñador Gino Bogani, el director de cine Juan José Campanella, Gabriel Oliveri, el modisto Claudio Cosano y la ex Bandana, Valeria Gastaldi. Todos ellos fueron parte de una velada inolvidable donde la música, la gastronomía y la ambientación se unieron para crear un clima cálido y sofisticado, a la altura de una figura histórica del espectáculo argentino.

Iliana Calabró (RS Fotos)

Valeria Gastaldi (RS Fotos)

Gabriel Oliveri, Gino Bogani, Juan José Campanella y Claudio Cosano (RS Fotos)

Las tortas de cumpleaños de Mirtha Legrand

Las tortas fueron, sin dudas, otro de los grandes protagonistas de la noche. Cada una presentó un diseño distinto pero combinado entre sí. El pastel principal fue el más imponente: tenía varios pisos y las iniciales “ML” en letras doradas. Asimismo, contenía detalles florales en tonos blancos y verdes que aportaban frescura.

La base presentaba un trabajo ornamental en relieve con dibujos en espiral en tonos champagne y rosa viejo, sumando textura y lujo. Como detalle distintivo, incorporaba una miniatura de una mesa servida con sillitas y un pequeño retrato con forma de televisor, un guiño íntimo y simbólico que evocaba el universo de las clásicas “mesazas” y su trayectoria en la pantalla chica.

Las tortas de cumpleaños de Mirtha Legrand (RS Fotos)

La segunda era completamente blanca y se destacó por su estética minimalista y romántica. Estaba decorada con capas de mazapán que simulaban volados suaves, generando un efecto etéreo y sofisticado. Su acabado monocromático reforzó una impronta delicada y atemporal. La tercera propuesta tuvo un formato cilíndrico y una cubierta blanca lisa en la parte superior. La misma tuvo un sector inferior, decorado con una cascada de flores en buttercream que degradaban del blanco al rosa, creando un efecto visual armónico y femenino.

En resumen, las mejores fotos del cumpleaños de Mirtha Legrand reflejaron la organización impecable de la fiesta, su look brillante look, los invitados famosos y los tres pasteles que se convirtieron en verdaderas obras de arte comestibles.