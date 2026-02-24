La determinación judicial que tomó Mirtha Legrand para que su exchofer no le arruine su cumpleaños

El 23 de febrero por la noche, Barrio Parque se vistió de fiesta para celebrar el cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand. La celebración de un nuevo año de vida de la diva de la televisión se realizó en la propiedad de su hija, Marcela Tinayre, con más de 60 invitados que formaron parte de una noche especual para la agasajada, quien saludo tanto a los medios de comunicación como a sus fanáticos que se acercaron a darle buenos deseos.

La organización del evento salió de acuerdo a lo estipulado y mucho de ello tuvo que ver con la medida que tomó la conductora y su entorno en vísperas del festejo con respecto a Marcelo Campos, el exchofer de Mirtha, quien habría tenido un plan que increpar en la fiesta y ser escuchado por su reclamo.

Mirtha Legrand VS. Marcelo Campos

En marzo de 2025, y tras 30 años de servicios, Marcelo Campos fue despedido como chofer de Mirtha Legrand. La decisión habría sido tomada luego que el hombre reclamara aumentos salariales y pago de horas extras. Y a partir de esta determinación, decidió alzar la voz en los medios de comunicación para pedir el pago de estas percepciones, tras no llegar a un acuerdo económico con la familia.

En este contexto, Campos anunció que llevaría su relamo a la puerta de la casa de Marcela Tinayre durante la celebración de cumpleaños, con una marcha. Sin embargo, minutos antes de comenzado el evento el chofer suspendió su plan. "En todos lados se dijo que Marcelo, el exchofer, había decidido dar marcha atrás de la manifestación, pero tengo la resolución judicial, porque esto se llevó a la Justicia", contó Pía Shaw en Sálvese quien pueda (América).

Es que la familia Legrand acudió a la Justicia para que la conductora no se enfrentara a una escandalosa situación. Ante esta denuncia, se determinó una medida de protección para Mirtha: "Para resguardar la integridad física y psicológica de Rosa María Juana Martínez de Tinayre, imponer a Marcelo Juan Campos, mientras dure el proceso, la siguiente medida cautelar: la prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio, ni presencial, ni teléfono, ni electrónico, ni mediante redes sociales, ni por intermedio de terceras personas, respecto a Rosa María Juana Martínez de Tinayre en cualquier lugar en que esta se encuentre".

Por este motivo judicial, Marcelo tiene una restricción para no acercarse a Mirtha Legrand en un radio menor a 500 metros. Por este motivo, el hombre suspendió su marcha en el día 23 de febrero. Tampoco puede "mencionar a la señora Rosa María Juana Martínez de Tinayre en cualquier información relacionada al presente conflicto en redes sociales y a través de cualquier otro medio de comunicación digital, prohibición de difundir o publicar fotos, videos o cualquier archivo digital".

De esta forma, Mirtha Legrand consiguió un resguardo tanto para el día de su cumpleaños como también para lo que dure el proceso judicial de reclamo por parte de quien la acompañó durante 30 años.