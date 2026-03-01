Lejos de la TV y el teatro, el nuevo negocio de Esteban Lamothe

Este domingo 1° de marzo, Esteban Lamothe sorprendió a sus más de 1,4 millones de seguidores con una noticia que dejó boquiabierto a más de uno. El actor mostró su faceta más versátil y anunció con bombos y platillos la creación de su primer libro de poesías al que llamó Una comadreja. A través de un sentido posteo en su cuenta oficial de Instagram, el dramaturgo brindó todos los detalles que lo encuentran en una nueva etapa de su vida como escritor: una faceta hasta ahora desconocida.

El nuevo proyecto artístico de Esteban Lamothe

Esteban Lamothe dio un paso más en el ambiente artístico; esta vez lejos de la televisión y del teatro. Mediante un emotivo porteo en su perfil de Instagram, el intérprete mostró sus dotes con la escritura y creó su propio libro de poesías. “Con mucha alegría, ansiedad y emoción les quiero contar que mi primer libro de poesía Una comadreja será editado en marzo por la Editorial Caleta Olivia”, escribió al pie del carrusel donde desplegó las postales inéditas de esta obra literaria.

Libro de poesías de Esteban Lamothe | Instagram

En una de las fotografías se lo puede ver sosteniendo el ejemplar con suma emoción y alegría, destacando la tapa y la ilustración de la misma, como quien materializa un deseo largamente gestado. En este marco, contó en detalle cómo fue el proceso de inmiscuirse en el universo de las palabras. “Fue un proceso nuevo, fascinante, desconocido y profundo. Gracias Clara Muschietti (poeta y fotógrafa) por ayudarme a buscar con voz con tanta paciencia, cariño y dedicación. Gracias Gabo de Caleta Olivia por confiar en este delirio”.

Asimismo, realizó un apartado para destacar el apoyo y el acompañamiento de su mamá y de su actual pareja en este nuevo camino que emprende como escritor. Gracias Olga Asunción Lamothe por pintar una comadreja para mí. Gracias Débora Nishimoto por leerme todas las mañanas y las noches, con tanto amor y llenarme de fe y confianza en territorio desconocido”.

Libro de poesías de Esteban Lamothe | Instagram

El mayor anhelo de Esteban Lamothe

Durante el extenso posteo, Esteban Lamothe agradeció a cada persona que formó parte de este núcleo para que hoy en día pueda ver materializado su sueño de convertirse en escritor y lanzar sus versos al universo literario. Ante esto, añadió: “Gracias a mis amigos y amigas, a mis hermanos a todos los que no estoy nombrando, pero saben que están adentro del libro y de mi corazón. Gracias Ameghino”.

Para el artista esta creación significó un salto cualitativo para su vida del cual espera lograr una respuesta favorable en el público: “Ahora falta lo mejor, que lean el libro, que lo presten, que lo ensucien, que lo pierdan, que circule por el mundo la poesía para siempre”. En definitiva, va en búsqueda de que los versos trasciendan lo personal y encuentren lectores dispuestos a apropiarse de ellos.

En las fotos, se puede ver a Luis Ernesto, el hijo de Lamothe, atesorar el libro de poesías que creó su papá con una sonrisa imborrable y el entusiasmo por poder disfrutar de la lectura. Como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar. Celebridades tales como: Pilar Gamboa, Martín Garrabal, Luciano Heredia, Luciano Cáceres, la propia Julieta Zylberberg y Esteban Menis -entre otros- felicitaron al actor en este nuevo camino lejos de la actuación, pero con una conexión intacta con el arte.



La publicación de Una comadreja marca un giro significativo en la carrera de Esteban Lamothe. No se trata solo de un cambio de disciplina artística, sino de una apuesta por un lenguaje distinto: el de la síntesis, la imagen y la sensibilidad que exige la poesía. A diferencia del lenguaje narrativo que propone la actuación, el poema expone al autor desde un lugar más íntimo, donde la voz propia cobra protagonismo.

