Antonia Macri celebró sus 15 años con una gran fiesta rodeada de familiares y amigos. La hija de Mauricio Macri y Juliana Awada fue la protagonista de una noche especial, que tuvo looks elegantes, momentos de emoción y varias sorpresas. A través de las imágenes que circularon en las redes sociales, se conocieron distintos detalles de la celebración.

Antonia Macri y Juliana Awada

Las mejores fotos de la fiesta de 15 de Antonia Macri

Uno de los momentos más destacados fue la entrada de Antonia Macri, que sorprendió a los invitados al aparecer desde la cabina del DJ, a cargo de Puli De María. Para la ocasión, la adolescente lució un vestido blanco bordado con transparencias y, más tarde, cambió su estilismo por un minivestido de encaje con botas de gamuza de caña alta para sumarse a la pista de baile.

Las postales también tuvieron como protagonistas a sus padres y a su hermana mayor, Valentina Barbier. Las fotos familiares reflejaron el acompañamiento de Mauricio Macri y Juliana Awada en una fecha especial para su hija, mientras que la joven compartió con ella distintos momentos del festejo.

Juliana Awada, Antonia Macri y Valentina Barbier.

Antonia Macri junto a su mamá, Juliana Awada, y Andrea Martínez.

Antonia y Mauricio Macri

La empresaria, por su parte, también tuvo su espacio en la noche junto a sus amigas. Las imágenes la mostraron disfrutando del festejo y posando con su círculo cercano, en una faceta más distendida que se sumó a las postales familiares de la celebración.

La empresaria María Conorti también dijo presente en la fiesta de Antonia Macri.

Juliana Awada rodeada de amigas en la fiesta de 15 de su hija.

Mauricio Macri también tuvo su protagonismo durante la celebración. En algunas de las imágenes que circularon en las redes sociales, se lo vio junto a Antonia en la cabina del DJ, compartiendo uno de los momentos de la noche con la cumpleañera. Además, el expresidente se animó a cantar frente a los invitados, en una postal distendida que se sumó a los recuerdos del festejo.

Mauricio Macri y Antonia disfrutaron de una noche única.

Mauricio Macri cantó frente a los invitados en la fiesta de Antonia.

Entre la entrada sorpresa, los cambios de look y las fotos con sus seres queridos, las imágenes que circularon en las redes sociales permitieron reconstruir algunos de los momentos más destacados de los 15 de Antonia Macri. Una noche en la que la moda y los vínculos familiares compartieron el protagonismo.