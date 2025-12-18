Jimena Barón mostró su nuevo retoque estético en el rostro: “Quiero ser hippie con botox”

Durante sus vacaciones familiares, Jimena Barón había reflexionado acerca de la colocación de bótox. Fue mediante un video en su cuenta personal de Instagram donde les habló a sus seguidores y les comunicó su decisión de dejar de colocarse toxina botulínica. Sin embargo, al parecer, en las últimas horas habría pegado un volantazo a su voluntad de prescindir de esta práctica estética y recurrió nuevamente al tratamiento. “No me gusta mentir”, exclamó intentando ser lo más franca y sincera con los usuarios.

Jimena Barón apostó nuevamente a los retoques estéticos

Hace unos días atrás, Jimena Barón abrió su corazón y reflexionó acerca de las intervenciones estéticas. “Hace 20 meses que no me pongo botox y estoy pensando en seguir así, ¿qué dicen?”, afirmó la artista en un video que compartió en la famosa red social de la camarita donde reúne a más de 6,9 millones de seguidores.

No obstante, este miércoles 17 de diciembre, algo la hizo cambiar de opinión y asistió a un centro de belleza femenina para someterse a un tratamiento de rejuvenecimiento facial. “Yo les pido mil disculpas, pero vine igual. No me gusta mentir”, escribió tajante la cantante mientras se la ve sentada en el sillón médico.

Los verdaderos motivos por los que Jimena Barón recurrió a las agujas

Para Jimena Barón la imagen es fundamental, sobre todo después de convertirse en madre por segunda vez. Gracias a su alimentación saludable y rutina de ejercicios, logró volver a tener la silueta que tenía antes del embarazo. Orgullosa de su imagen, mostró con alegría su recuperación postparto. Pero, el paso de la edad y las líneas de expresión le juegan una mala pasada, razón por la cual recurrió a una pequeña dosis para emparejar su tez.

“Me vine a poner botox. Hice una votación, la gente dijo que no. Pero tengo una raya acá que me pone mal. Pero no quiero quedar tipo Kardashian”, exclamó en el film casero que difundió. En este marco, aseguró: “Hace 20 meses que no me pongo”.

Haciendo referencia a su nuevo emprendimiento por crear pulseras y bordar ropa, bromeó: “Soy hippie chic. Quiero ser hippie con botox”. Para aprovechar el contenido de la aplicación, aprovechó para emparejar la zona de la mandíbula. “Me puse tan poco que sobró media jeringa y muy inteligentemente yo propuse ponerme en los maceteros para el bruxismo”, escribió en una placa negra mientras activaba el sonido de la conversación que mantuvo con la especialista durante la sesión.

Jimena Barón | Instagram

La espontaneidad y el contacto diario con sus fanáticos llevan a Jimena Barón a consagrarse como una de las influyentes más seguidas de la web. A través presencia en el ambiente digital comparte las experiencias más mundanas de su día a día, donde se enfrenta a estas contradicciones que interpelan a muchas de sus seguidoras, intentando equilibrar sus deseos y ambiciones por mantener una imagen cien por ciento al natural.

NB