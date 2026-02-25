Jimena Barón mostró la remodelación del lavadero de su nueva casa y expuso una insólita discusión con su pareja

En medio de la remodelación de la nueva casa de Jimena Barón y Matías Palleiro, la artista compartió una serie de historias de Instagram donde dejó al descubierto una insólita pelea por el lavadero de la casa. En las imágenes, la cantante le mostró a sus seguidores cómo avanzaban las obras pero también lo difícil que le resulta ponerse de acuerdo con su pareja.

Jimena Barón mostró la remodelación del lavadero de su nueva casa

Fiel a su estilo frontal y sin filtro, la cantante mostró cómo avanzan las obras en la casona que decidieron refaccionar en conjunto y expuso el detrás de escena menos romántico de la convivencia. En uno de los videos se lo ve a Matías Palleiro parado dentro de un pequeño baño, mientras ella lo filma y sobreimpone un título contundente en letras rojas: “LAVADERO GATE”.

Jimena Barón y Matías Palleiro

“Lavó ropa en Miami sí. Con el jabón del lavaplatos. Basta”, escribió con ironía. Y sumó otro dato que encendió la polémica: “Está enfrente la terraza tender. No hay discusión”. Para Jimena Barón, la idea era clara: colocar el lavarropas en un baño que no usarían, para aprovechar la cercanía con la terraza y facilitar el colgado de la ropa. Sin embargo, su pareja no estaría del todo convencido.

En otra historia, la actriz redobló la apuesta: “¿Un yate o un lavarropas queres poner, gordi?”, agregó, mientras se veía a Matías intentando explicar su postura. Incluso deslizó con humor que él “quiere tirar paredes compulsivamente” y que “por momentos no sabe qué decir y balbucea textos inentendibles”.

Lejos de ocultar el conflicto, "La Cobra" decidió exponerlo como parte del proceso de armar un hogar en pareja. Meses atrás, cuando anunciaron la mudanza, ya había advertido que no todo era color de rosa. “¿Vamos a hablar de la parte no romántica de armar un hogar de a dos?”, se había preguntado entonces.

Jimena Barón mostró el paso a paso de las remodelaciones en su casa

La pareja, que comparte la crianza de Arturo y Momo, apostó por un casona vintage con muchísimo potencial. Nuevas habitaciones, espacios pensados para los chicos y múltiples reformas forman parte de esta etapa. Pero también, como quedó claro, diferencias de criterio.

“Sacando la parte de la comedia, que es la que yo comparto acá en redes, armar un hogar de a dos pone a prueba todo”, reflexionó en su momento Jimena Barón. Y aunque el “Lavadero Gate” generó risas entre sus seguidores, también dejó en evidencia que toda mudanza trae desafíos.