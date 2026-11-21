Lola Latorre y Sofía Solá sorprendieron a sus seguidores con imágenes de su viaje a México. Las influencers compartieron una experiencia internacional y durante su estadía lograron formar una amistad que se diferenció de la mala relación que existe entre sus respectivas madres, Yanina Latorre y Maru Botana.

La inesperada amistad de Lola Latorre y Sofía Solá que nació durante un viaje

Lola Latorre y Sofía Solá coincidieron en Ciudad de México y sorprendieron a sus seguidores al mostrar la buena química que surgió entre ellas. Las hijas de Yanina Latorre y Maru Botana viajaron al país azteca invitadas por una reconocida fragancia internacional para vivir una experiencia especial que combinó moda, gastronomía y distintas actividades.

Lejos de poner el foco en las diferencias que pueden existir entre sus respectivas madres, las jóvenes priorizaron sus propios caminos profesionales y aceptaron la propuesta. Ambas atraviesan una etapa de crecimiento en sus carreras como modelos e influencers y encontraron en este viaje una oportunidad para compartir experiencias, generar contenido y, también, construir un vínculo de amistad.

Las mejores fotos de Lola Latorre y Sofía Solá en Ciudad de México

A través de sus redes sociales, Lola Latorre y Sofía Solá documentaron distintos momentos de su estadía y dejaron ver la complicidad que nació durante esos días. Entre los planes que compartieron hubo una cena en un exclusivo restaurante, salidas nocturnas y estilismos glamorosos, pero también actividades más relajadas para descubrir la ciudad.

El look total blue de Lola Latorre en México

Durante el día, las jóvenes aprovecharon para recorrer comercios, conocer parte de la gastronomía local y hacer compras. Para esos paseos eligieron conjuntos casual chic, con prendas cómodas y accesorios que aportaron personalidad a cada propuesta.

Los looks casual chic de Lola Latorre y Sofía Solá en México

En una de sus salidas, Lola Latorre apostó por un estilismo de inspiración Y2K. La influencer combinó una musculosa blanca con una campera marrón estampada con manchas beige, que se destacó por sus detalles de plumas en el cuello y los puños. Para completar el look, eligió un pantalón de jean de tiro bajo, una de las siluetas que volvió a ganar protagonismo en las últimas temporadas, y ballerinas rosa pastel que sumaron un toque femenino y delicado.

El look casual chic de Lola Latorre en México

Como complementos, Lola Latorre incorporó gafas de sol oscuras y una cartera negra matelaseada, dos accesorios clásicos que equilibraron la impronta urbana del outfit. Sofía Solá, por su parte, eligió una propuesta más minimalista, aunque con detalles que marcaron la diferencia. La modelo lució una musculosa azul de cuello redondo y un pantalón de jean de tiro medio y corte recto. Además, sumó un cinturón fino de cuero marrón con una hebilla plateada, que aportó un detalle sutil al conjunto.

Al igual que Lola Latorre, completó su estilismo con gafas de sol, en su caso de formato ovalado, y una shoulder bag de estética vintage. Asimismo, Sofía Solá incorporó un blazer de cuadrillé marrón claro, una prenda que funcionó como accesorio y le dio un aire más sofisticado a su look de día.

El look casual chic de Sofía Solá en México

Así, entre recorridos, salidas y distintas apuestas de moda, Lola Latorre y Sofía Solá compartieron una experiencia inolvidable en México que dejó en evidencia la buena sintonía entre ambas. Una escapada que, además de sus compromisos con una reconocida fragancia, les permitió mostrar una faceta más descontracturada de sus vidas y dejar de lado la enemistad de sus propias madres, Yanina Latorre y Maru Botana.