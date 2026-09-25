Sofía Solá rompió el silencio y habló de los rumores de romance con Franco Colapinto: qué dijo

Sofía Solá volvió a quedar en el centro de la atención luego de que su nombre comenzara a circular junto al de Franco Colapinto. Mientras las especulaciones crecían en torno a un posible vínculo entre ambos, la modelo decidió referirse al tema de una manera relajada y compartir cómo atravesó los días en los que su vida personal se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores. En medio de esa repercusión, también mostró parte de su rutina habitual y dejó entrever cómo vive esta etapa marcada por nuevos proyectos.

Sofía Solá se pronunció en medio de los rumores que la vinculan con Franco Colapinto

Sofía Solá se convirtió en una de las protagonistas de las últimas horas a raíz de las versiones que la relacionan con Franco Colapinto. En medio de los comentarios y las interpretaciones surgidas alrededor de distintas interacciones públicas, la hija de Maru Botana eligió expresarse y mostrar cuál fue su reacción ante una situación que generó repercusión tanto en Argentina como en España, donde actualmente desarrolla parte de su carrera.

Franco Colapinto y Sofía Solá

Los rumores crecieron después de que usuarios advirtieran que el corredor argentino había dejado varios "me gusta" en publicaciones recientes de la joven. La situación tomó aún más repercusión cuando la influencer reaccionó a comentarios que hacían referencia a ese acercamiento digital. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos había confirmado la existencia de una relación sentimental, lo que aumentó las versiones de sus seguidores, basándose en las interacciones de ambos en redes sociales.

Mientras la conversación continuaba creciendo, el propio Franco Colapinto optó por mantener el foco en su actividad profesional. Tras la difusión de los rumores, el piloto reapareció compartiendo contenido vinculado a sus entrenamientos físicos y a su preparación deportiva, sin hacer declaraciones sobre su situación personal. Por su parte, la modelo decidió hacer referencia al tema y aprovechó para hacerlo en un video en su cuenta de TikTok.

Con un tono distendido, la joven hizo una breve mención a las versiones que comenzaron a circular. "Hola, buen día TikTok. Bueno, chicos, yo estoy en mi era... ¡Llegué arriba! Llegué porque nada, la gente piensa que Franco Colapinto gusta de mí. Eso es demasiado bueno", expresó al comienzo de la grabación. Más adelante agregó: "¿Viste cuando llegaste? Llegaste, Franco Colapinto gusta de vos", dejando en claro que seguía con atención la repercusión que generó el tema.

Del comentario sobre Colapinto a las afirmaciones personales: El día de Sofía Solá

Después de referirse brevemente a los rumores con Franco Colapinto, Sofía Solá cambió completamente de tema y compartió detalles de la jornada laboral que tenía por delante. Según explicó, llegó con anticipación a una producción de fotos y decidió aprovechar esos minutos para repasar algunas afirmaciones que utiliza antes de trabajar. En el video, contó que le gusta disponer de un momento para enfocarse en sus objetivos y organizar el día.

Sofía Solá

En la grabación, la influencer incluso leyó parte de uno de esos textos motivacionales que suele repetir antes de comenzar una actividad profesional. "Encarar mi tiempo de trabajo propio con alegría, con confianza", comenzó diciendo, para luego remarcar la importancia que tiene para ella sentirse conectada con lo que hace. También compartió frases relacionadas con la confianza personal y la gratitud por poder desarrollarse dentro de una actividad que disfruta.

Más adelante explicó algunas particularidades habituales de las producciones fotográficas en las que participa. Contó que suele llegar con el rostro prácticamente sin maquillaje y con el cabello preparado de forma simple, porque muchas veces los equipos de trabajo prefieren partir de una imagen más natural. Mientras hablaba de esos detalles cotidianos, Sofía Solá fue mostrando cómo realizaba pequeños retoques antes de bajar del automóvil para comenzar con sus compromisos.

Sofía Solá

Sofía Solá decidió referirse a la repercusión generada por las versiones que la vinculan con Franco Colapinto y lo hizo mientras compartía aspectos de su rutina diaria y laboral. La modelo mencionó el tema con naturalidad, aunque evitó confirmar o desmentir cualquier tipo de vínculo con el piloto. De esta manera, puso en palabras su reacción frente a los comentarios surgidos en los últimos días y luego continuó mostrando distintos momentos de su jornada, manteniendo el foco en su presente profesional.

VDV