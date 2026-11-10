Las mejores fotos de la tarde de hermanas de Delfina y Anita García Moritán

Roberto García Moritán suele compartir en sus redes sociales distintos momentos de su vida familiar, especialmente aquellos que protagoniza junto a sus hijos. Esta vez, el empresario publicó una serie de fotografías de una tarde junto a Delfina y Anita García Moritán, en las que mostró la complicidad que existe entre sus dos hijas.

Roberto García Moritán junto a sus hijas

El encuentro tuvo lugar en una cafetería y quedó registrado en distintas postales que reflejaron la cercanía entre las hermanas. Delfina, de 20 años, es la hija mayor de Roberto y Milagros Brito y actualmente desarrolla su carrera como modelo e influencer, con participaciones en pasarelas del BAFWEEK y campañas de indumentaria. Anita, en tanto, es la hija menor del empresario y fruto de su relación con Pampita. Ambas mantienen un vínculo muy cercano, que volvió a quedar reflejado en las imágenes.

Las fotos de la salida de Delfina y Anita García Moritán

En las fotografías que compartió Roberto, las hermanas aparecen disfrutando de una tarde familiar en una cafetería. Una de las postales más tiernas mostró a Delfina inclinándose para darle un beso en la mejilla a Anita García Moritán, mientras sonríe frente a la cámara.

Así fue la salida familiar de Roberto García Moritán y sus hijas

También hubo lugar para las imágenes grupales. En una de ellas, Delfina y Anita García Moritán aparecen sentadas junto a su papá alrededor de la mesa, abrazadas mientras él extiende uno de sus brazos hacia ambas. Junto a la publicación, Roberto escribió una breve dedicatoria que reunió a las dos: "Delfina + Anita = amor infinito". Con ese mensaje, el empresario acompañó las postales de sus hijas y destacó el vínculo que las une.

Los looks de Delfina y Anita García Moritán para su tarde de hermanas

Además de los momentos familiares, las fotografías permitieron conocer los estilismos que eligieron para la salida. Delfina optó por un look sobrio y urbano, con un abrigo gris de corte estructurado, solapas amplias y doble botonadura negra. La prenda, de silueta holgada, fue combinada con un pantalón de jean en tono azul grisáceo. Para completar el conjunto, llevó el cabello lacio y suelto.

Los looks de Delfina y Anita García Moritán

Anita García Moritán, en tanto, lució un vestido de color crema con estampado floral y pequeños motivos de animales en tonos suaves. El diseño tenía un cuello amplio con volados, mangas largas ligeramente abullonadas y una falda fruncida. En algunas de las fotografías también se la vio con un suéter beige de punto, de cuello redondo y textura trenzada. La salida dejó nuevas postales del vínculo entre las hermanas, quienes compartieron una tarde junto a su papá y volvieron a mostrar la complicidad que caracteriza su relación.