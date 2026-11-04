Anita García Moritán, la hija de Pampita, mostró sus habilidades para el maquillaje: “Extreme makeover”

Anita García Moritán protagonizó un divertido momento frente a cámara al convertirse en maquilladora por un día. La hija de Pampita apareció en un video mientras realizaba una sesión de belleza muy particular, en la que tomó los pinceles y se encargó de transformar el rostro de su modelo. Con mucha concentración y entusiasmo, la pequeña llevó adelante cada paso del proceso, acompañada por otro niño que participó como asistente de peluquería.

Anita García Moritan maquilló a Angie Balbani

La elegida para ponerse en sus manos fue Angie Balbiani, amiga de Pampita desde hace más de dos décadas. En las imágenes, la pequeña se mostró muy segura de su trabajo mientras aplicaba maquillaje en los labios y el rostro de la periodista: "Okay, ya está linda ahí", comentó al observar el resultado, aunque enseguida dejó en claro que todavía tenía algunos detalles por completar. La escena fue presentada como un divertido "Extreme makeover", en referencia al cambio de imagen que llevó adelante.

El divertido makeover de Anita García Moritán a Angie Balbiani

Durante la sesión, Anita García Moritan asumió el rol de maquilladora con seriedad. Mientras sostenía el pincel y trabajaba sobre el rostro de Angie, observaba atentamente el resultado y parecía evaluar cada detalle antes de continuar. A su lado, Cósimo, el hijo menor de la periodista estuvo como asistente acompañó la experiencia desde el lugar de peluquero.

Uno de los momentos más espontáneos llegó cuando la hija de la conductora consideró que su modelo ya estaba linda, aunque decidió seguir con el maquillaje. Su comentario quedó registrado en el video y reflejó la naturalidad con la que llevó adelante la actividad.

La amistad de más de 20 años entre Pampita y Angie Balbiani

La relación entre Pampita y Angie Balbiani comenzó a consolidarse en 2002, cuando compartieron el elenco de Rebelde Way. Desde entonces construyeron una amistad que se mantuvo a lo largo de los años y que también se extendió a sus respectivas familias. La maternidad fue uno de los puntos que fortaleció ese vínculo: con hijos de edades cercanas, compartieron actividades cotidianas, encuentros y momentos familiares.

Anita García Moritan junto a Angie Balbani y Cósimo, su hijo menor

La cercanía entre ambas también quedó reflejada en un lugar muy especial que Pampita ocupa en la vida de la periodista: la modelo es la madrina de Cósimo, el hijo menor de Angie. A lo largo del tiempo, Balbiani incluso se refirió con humor a la asociación mediática con su amiga, al punto de patentar la frase "la amiga de Pampita". Una relación que, más allá de la exposición pública, conserva una historia compartida de más de dos décadas.