Así fue el cumpleaños de Mía, la hija de Ángel Di María: arcoíris de neón, una torta original y la sorpresa de Camila Galante

El cumpleaños número 13 de Mía, la hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, sorprendió a todos en redes por su temática fuera de lo tradicional. Con una impronta moderna, lúdica y llena de brillo, la celebración combinó una estética disco con guiños neón que transformaron el festejo en una verdadera experiencia inmersiva.

Sin embargo, más allá de la impactante puesta en escena, uno de los momentos más emotivos de la noche tuvo como protagonista a Camila Galante, quien sorprendió a la cumpleañera con una visita inesperada.

Mía y Ángel Di María

Así fue el cumpleaños de Mía, la hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

El corazón visual de la fiesta de Mía, la hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, estuvo puesto en un impactante fondo compuesto por un panel de lentejuelas en tonos rosa y fucsia que reflejaban cada destello de luz, generando un efecto vibrante y en constante movimiento. Sobre ese “shimmer wall”, un arcoíris de neón gigante se robaba todas las miradas, acompañado por figuras lumínicas de rayos, corazones y diamantes en azul y amarillo. En el centro, el número “13” en amarillo neón marcaba el motivo del festejo con un guiño moderno y canchero.

Mía, la hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, cumplió 13 años

La ambientación se completó con globos “bubble” transparentes que simulaban burbujas de cristal, junto a globos metálicos y esferas espejadas que reforzaban el aire disco. Incluso los invitados formaron parte de la estética: muchos lucieron gorras trucker en colores flúor, como verde y naranja, sumándose a la paleta vibrante de la celebración.

Uno de los detalles más originales fue, sin dudas, la torta. Lejos de los diseños clásicos, el pastel estaba compuesto por las letras M, I y A en formato tridimensional, donde cada una funcionaba como una porción independiente de bizcochuelo y relleno. El efecto se potenciaba con tiras de luz LED violeta integradas en la base de cada letra, logrando un acabado tipo neón. Detrás, una hilera de velas altas y finas creaba una especie de “pared de fuego” sutil, mientras pequeños colgantes con brillo y estrellas metálicas sumaban textura y movimiento al conjunto.

El tierno reencuentro de Mía con Victoria, la hija de Leandro Paredes y Camila Galante

El momento más especial llegó cuando Camila Galante apareció sin previo aviso junto a sus tres hijos. La reacción de Mía fue inmediata: emoción, sorpresa y alegría al ver, entre los invitados, a su amiga Victoria, la hija mayor de la empresaria y Leandro Paredes. El reencuentro quedó registrado en video y reflejó el fuerte vínculo entre las familias, sumando un capítulo inolvidable a una noche ya de por sí mágica.

Detrás de ese gesto hay una historia de amistad que lleva años. Jorgelina Cardoso y Camila Galante construyeron un vínculo cercano al igual que Ángel Di María y Leandro Paredes, quienes compartieron casi una década en la Selección argentina y también coincidieron en clubes como PSG y Juventus. Con el tiempo, esa conexión trascendió lo futbolístico y se trasladó a sus familias, generando una relación cotidiana y muy afianzada.

De hecho, el propio Leandro Paredes contó en más de una ocasión lo unidos que son: viajes sorpresa, celebraciones compartidas y una dinámica que incluye tanto a ellos como a sus esposas e hijos. “Tenemos un vínculo muy grande, no solo nosotros, nuestras esposas y nuestros hijos también”, reveló el mediocampista en una entrevista reciente. Así, la presencia de Camila en el cumpleaños de Mía no fue solo una visita especial, sino una muestra más de una amistad que ya se volvió parte de la vida de todos.