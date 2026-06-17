El importante momento de Benedicto López que enorgullece a Wanda Nara: las emotivas fotos

Wanda Nara y Maxi López, durante su etapa de casados, formaron una familia con sus tres hijos varones Valentino, Constantino y Benedicto. Los jóvenes crecieron con familias ensambladas, tras la separación de sus padres, en diversas partes del mundo. Finalmente, y residiendo en la Argentina desde hace un par de años, viven los momentos más importantes y se rodean de todos sus seres queridos de su país natal. En las últimas horas, la modelo se mostró orgullosa del menor de ellos, Benedicto, y compartió las emotivas fotos del final de una etapa para él.

Wanda Nara y Maxi López con sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto

Benedicto López, el hijo de Wanda Nara, llenó de orgullo a su familia: las emotivas fotos

Benedicto López es el hijo menor de Wanda Nara y Maxi López, nacido el 20 de febrero de 2012 en la ciudad de Milán, Italia, y uno de los orgullos más grande de la modelo y el exfutbolista. Al igual que sus hermanos, se mantiene lejano de la vida pública de sus padres, y solo aparece en algunas postales que comparten de importantes momentos. En las últimas horas, Wanda sorprendió a todos al prepararse para uno de los eventos claves en la vida de sus hijos: el egreso del primario, y su paso al secundario.

En su cuenta de Instagram, no dudó en compartir algunas de las postales sobre la gran mañana que tuvo, y se mostró orgullosa del logro que tuvo Benedicto a sus 14 años. Como primera foto, se mostró en un look sporty chic, con una combinación total black y un tapado largo de estilo inglés. Mientras tanto, su hijo lucía un elegante traje y mostraba contento su diploma de la Escuela Lincoln, lugar donde terminó de estudiar tras su mudanza a la Argentina. Emocionada por este fin de etapa, Nara escribió: "Egresado 2026. Amor de mi vida, feliz de verte con este grupo tan hermoso de amigos egresarte. Te amo".

Benedicto López, el hijo de Wanda Nara, se egresó

Durante este importante evento, estuvieron presentes sus otros hermanos, Constantino, Isabella y Francesca. "Los hermanos más unidos y lo que más orgullo me da", escribió Wanda Nara, feliz de haber presenciado el egreso con su familia. De la misma manera, agregó la anécdota de cómo sus hijas hicieron lo posible para estar en la ocasión. "Las ratoncitas se escaparon de la clase para ver a mami y no perderse la graduación de su hermano", detalló.

Los usuarios de las redes sociales se sumaron al orgullo de la modelo, y no tardaron en dejar comentarios en las historias compartidas por Wanda Nara. Sin embargo, algunos de ellos también notaron la ausencia de dos personajes importantes: Maxi López, y su hijo Valentino. Las redes sociales no pudieron confirmar la razón por la que el hermano mayor de Benedicto tuvo que ausentarse, pero sí se supo que este importante momento ocurrió al mismo tiempo del viaje laboral del exfutbolista, para cubrir el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Debido a esto, no pudo sumarse al final de la etapa de su hijo.

Benedicto López, el hijo de Wanda Nara, se egresó

A pesar de la ausencia de dos de los integrantes de la familia, Benedicto López generó orgullo en todos ellos por el final de su etapa del primario, y pasar al secundario, un nuevo año lleno de aventuras. Wanda Nara no dudó en compartir los detalles, su emoción y las fotos más tiernas del momento en que él recibió el diploma. De esta manera, siguió demostrando que lo más importante en su vida son sus hijos, y todos los logros que cumplen en su vida.

A.E

