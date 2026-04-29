Lejos del fútbol, el nuevo paso de Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María

Jorgelina Cardoso ha sido, durante años, una figura clave en la vida de Ángel Di María. Lejos de mantenerse en un segundo plano, supo construir un rol activo tanto en lo familiar como en lo público, convirtiéndose en una voz firme cada vez que el futbolista estuvo en el centro de la escena.

Jorgelina Cardoso y Ángel Di María

Con el regreso de Di María a Rosario, el foco volvió a ponerse en su entorno más cercano. En ese contexto, Jorgelina Cardoso no solo reafirma su lugar como sostén, sino que también empieza a marcar un camino propio, alejándose del universo estrictamente ligado al fútbol.

El rol de Jorgelina Cardoso en la vida de Ángel Di María

A lo largo de los años, Jorgelina Cardoso se consolidó como una figura fundamental en la carrera de Ángel Di María. No solo lo acompañó en cada etapa de su trayectoria internacional, sino que también asumió un rol activo en su defensa frente a críticas mediáticas, especialmente en redes sociales, donde se mostró directa y sin filtros.

Jorgelina Cardoso y Ángel De María

Además, su presencia no se limitó al plano emocional. También formó parte de la gestión de proyectos familiares, como el impulso de iniciativas en Rosario, reforzando su perfil como alguien involucrado en las decisiones del entorno. Sin embargo, en paralelo a ese rol, Jorgelina Cardoso comenzó a construir una identidad propia, cada vez más visible.

El nuevo paso de Jorgelina Cardoso

En esa línea, Jorgelina Cardoso da ahora un giro hacia lo mediático con su participación como invitada en Grandes Para Esto, el ciclo conducido por Pachu Peña. El programa, que se caracteriza por un tono relajado y descontracturado, promete un espacio ideal para que pueda mostrarse desde otro lugar.

El nuevo paso de Jorgelina Cardoso

Su presencia en este formato marca un nuevo paso personal: ya no solo como acompañante o defensora, sino como protagonista de sus propias historias. En un contexto más íntimo y espontáneo, todo indica que Jorgelina Cardoso podrá compartir anécdotas, experiencias y opiniones que hasta ahora habían quedado dentro de su círculo más cercano.