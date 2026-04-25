Las mejores fotos de las vacaciones de Laura Novoa en Japón: templos, baños de inmersión y caminatas rodeada de flores

Laura Novoa compartió en redes sociales un recorrido íntimo por Japón, con postales que combinaron cerezos en flor, templos tradicionales, gastronomía típica y calles urbanas. La actriz disfrutó de un merecido descanso y lo recordó con felicidad mediante su reciente posteo.

Así fueron los increíbles días de Laura Novoa en Tokio

Laura Novoa eligió Japón como destino para desconectarse de la rutina y vivir una experiencia inolvidable. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un álbum de fotos que refleja cada uno de los momentos de su viaje, en el que estuvo acompañada por su hija Mora Segade, de 25 años.

Laura Novoa

Entre las imágenes más destacadas, Laura Novoa posó bajo los clásicos cerezos en flor, uno de los símbolos más icónicos del país, dejando ver su costado más relajado mientras disfrutaba del paisaje. También se mostró en templos tradicionales, donde incluso interactuó con un ciervo reflejando su conexión con la cultura local.

Las mejores fotos de las vacaciones de Laura Novoa en Japón

Otro de los momentos más especiales fue su paso por un santuario con imponentes torii rojos, donde capturó el atardecer rodeada de visitantes vestidos con kimonos, logrando una escena cargada de mística. A su vez, compartió una imagen en plena naturaleza, junto a una cascada, donde se la vio sonriente y en un entorno de total calma.

Las mejores fotos de las vacaciones de Laura Novoa en Japón

El recorrido también incluyó el costado más urbano de Japón. Laura Novoa visitó la famosa Takeshita Street, en Tokio, donde se la vio recorriendo tiendas y disfrutando del movimiento de la ciudad. Además, compartió parte de su experiencia gastronómica: desde un desayuno con pancakes y café con vista a la calle, hasta platos típicos como tempura, que degustó en pequeños locales tradicionales.

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Las salidas de noche tampoco faltaron en el viaje de Laura Novoa. En sus imágenes capturó la esencia de las calles iluminadas con faroles rojos, en callejones repletos de restaurantes y vida nocturna, mostrando otra cara del destino elegido para vacacionar con su primogénita. Su publicación también la muestra con el torso descubierto tras un baño de inmersión, apreciando la vista exterior del lugar donde se hospedaba. En otras postales, se encuentra luciendo un look abrigado de estilo street style recorriendo distintos puntos turísticos.

Las mejores fotos de las vacaciones de Laura Novoa en Japón

Así describió Laura Novoa su viaje soñado a Japón: "Es maravilloso"

Su posteo estuvo acompañado de un sentido texto: "Estar en Japón en todo momento es maravilloso. Un lugar increíble, pero tener la suerte de ir en el tiempo de Sakura es una experiencia transformadora". Luego, la artista agregó: "Los japoneses toman este momento como una metáfora de la existencia humana… 'Al igual que las flores, la vida está impregnada de placer e intensidad pero es siempre delicada, frágil y fugaz'. Deseo que todos descubran su Ikigai, su 'razón de ser'".

Estas son las mejores fotos de las vacaciones de Laura Novoa en Japón: templos, baños de inmersión y caminatas rodeada de flores. Lejos del ritmo laboral, vivió este viaje como una oportunidad para reconectar y compartir tiempo de calidad con su hija Mora Segade. Entre paisajes, cultura, gastronomía y momentos íntimos, ambas construyeron recuerdos que quedaron plasmados en un álbum tan diverso como el propio Japón.