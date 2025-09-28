Así fue el casamiento de Manu Jove y Agustina López: recital del mono de Kapanga, beso de película y Mario Massaccesi como Juez de paz

El pasado 24 de septiembre Manu Jove y Agustina López pasaron por el registro civil donde inmortalizaron su amor. Sin embargo, este fin de semana, la flamante pareja eligió el Hipódromo de Palermo para llevar a cabo una megafiesta donde hubo condimentos de todo tipo: recital del Mono de Kapanga, un beso de película y Mario Massaccesi como Juez de Paz. Todos los detalles quedaron registrados en la cuenta personal de Instagram de la periodista de TN quien se mostró sonriente en cada pasaje de las instantáneas.

Manu Jove y Agustina López dijeron ¡Sí, quiero!

Tras cuatro años de noviazgo Manu Jove y Agustina López, ambos periodistas del canal de noticias TN, decidieron formalizar su amor mediante una unión civil que fue celebrada este viernes 26 en el Hipódromo de Palermo. “Desde hoy formal y legalmente casados. Muchas gracias a todos por los lindos masajes y saludos. Gracias a los amigos y la familia por estar siempre y al amor de mi vida por regalarme la mejor compañía jamás soñada”, escribió el comunicador en su cuenta X (ex Twitter) minutos después de pasar por el Registro Civil.

Mario Massaccesi | Instagram

A diferencia de las tradicionales ceremonias religiosas, el flamante matrimonio eligió a Mario Massaccesi como Juez de Paz realizando un emotivo ritual de amor. "Hoy me tocó casarlos. Manu y Agus me eligieron como maestro de ceremonia de la boda en el @hipodromopalermo.ok. Hace mucho que no veo tanto amor en una pareja. Sean felices", dijo con sumo orgullo el conductor de Cuestión de Peso (El Trece) en la famosa red social de la camarita.

Los novios se vanagloriaron de su inmenso amor y complicidad, mostrándose risueños y enamorados en cada toma. Uno de los momentos más especiales fue cuando Manu sostuvo con sus manos a Agustina quien se inclinó suavemente hacia atrás mientras él la besaba recreando uno de los besos más famosos de la historia.

Manu Jove y Agustina López | Instagram

Finalmente, para coronar la noche, se hizo presente el Mono de Kapanga. Allí el cantante hizo vibrar a los animados con los temas más conocidos de su repertorio musical mostrándose cercano a los novios que cantaron a viva voz. Además, vistieron las camisetas de Quilmes, el equipo del cual los jóvenes son hinchas, al igual que el intérprete.

Mono de Kapanga, Manu Jove y Agustina López | Instagram

El casamiento de Manu Jove y Agustina López resultó ser un evento memorable para ellos y para todos sus allegados, una velada colmada de risas y baile que se extendió hasta el amanecer. Entre los invitados, destacaron colegas de TN como Roxi Vázquez y Paula Bernini, quienes se unieron al evento en un ambiente cargado de emoción.

NB