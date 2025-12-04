Así fue el cumpleaños de Kennys Palacios en MasterChef Celebrity: un regalo especial de Wanda Nara y el descontrol de Germán Martitegui

Kennys Palacios, el influencer que muestra el detrás de escena de MasterChef Celebrity (Telefe), festejó su cumpleaños durante la grabación del programa. Durante los festejos, el estilista mostró la intimidad de este día tan especial, que incluyó desde un regalo de Wanda Nara hasta una divertida coreografía de los jurados del reality.

Así fue el cumpleaños de Kennys Palacios en MasterChef Celebrity: un regalo inesperado de Wanda y el descontrol de Germán Martitegui

Kennys Palacios celebró sus 35 años en pleno estudio de MasterChef Celebrity, acompañado de su gran amiga Wanda Nara y de los participantes del certamen. El influencer, responsable de mostrar el detrás de escena del reality en las redes de Telefe, compartió cada momento de esta fecha tan especial.

Tal como se vio en la cuenta de Instagram del ciclo culinario, la conductora fue la encargada de sorprenderlo con un regalo muy significativo: un pan dulce personalizado donde pudo soplar la velita. Rodeado de los participantes y de los jurados —Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis—, Kennys pidió sus tres deseos en un clima cargado de emoción y risas.

Sin embargo, lo que terminó robándose todas las miradas fue el divertido reto viral que Kennys grabó junto a los tres chefs. En el video, se los ve siguiendo una coreografía que rápidamente hizo estallar las redes, y quien se llevó la mayor cantidad de elogios fue, sin dudas, Germán Martitegui, inesperado protagonista del momento. Incluso, el cumpleañero bromeó: "Las caderas de Germán no mienten".

El tierno saludo de cumpleaños de Wanda Nara a Kennys Palacios

En este día tan especial, Wanda Nara le dedicó un emotivo saludo de cumpleaños a Kennys Palacios, su estilista y amigo inseparable. A través de sus historias de Instagram, la conductora compartió una serie de fotos junto al influencer, donde se lo ve soplando las velitas.

Wanda Nara y Kennys Palacios

Esta vez, el protagonista no fue un pan dulce, sino un exquisito rogel que Kennys eligió para celebrar. Sobre las imágenes, Wanda escribió un simple pero contundente “Te amo”, dejando en claro el profundo cariño y la incondicionalidad que mantiene con una de las personas más importantes de su vida.