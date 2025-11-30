Robertito Funes Ugarte mostró la reconstrucción de su casa: adaptada a sus diez perros y un jardín soñado

Robertito Funes Ugarte volvió a sorprender a sus seguidores al mostrar la puesta en valor de su casa, una propiedad antigua de estilo inglés que está transformando completamente para adaptarla a su estilo de vida… y al de sus diez perros. Desde sus historias de Instagram, el conductor compartió una serie de videos en los que dejó ver el avance de las obras, los materiales elegidos y el enorme jardín que está poniendo en las mejores condiciones.

Robertito Funes Ugarte mostró cómo viene la reconstrucción de su casa

“Llegaron mis ladrillos estilo inglés que voy a poner en los muros de la casa”, relató mientras daba un recorrido por su gran jardín, y luego publicó una foto en la que se ve la fachada de la vivienda rodeada de andamios, materiales de obra y un gran pallet de ladrillos nuevos. La casona, con techos a dos aguas y ventanales estilo Tudor, refleja el encanto de las construcciones tradicionales que Robertito busca conservar mientras la moderniza.

La casa de Robertito Funes Ugarte

En los videos, el conductor muestra el parque en plena limpieza: árboles frondosos, plantas que crecieron de manera salvaje y montículos de hojas y ramas que el equipo de trabajo va retirando. “Arrancó otra vez la odisea”, expresó, dejando claro que la restauración es un proceso largo pero emocionante. El sendero de piedra que aparece en el video, rodeado de vegetación, será uno de los puntos que planea recuperar para devolverle su encanto original.

Las imágenes también dejan ver cómo queda la pileta vacía, de un intenso color celeste, lista para ser reparada y renovada. A sus alrededores, maceteros enormes, balaustradas antiguas y lámparas de hierro forjado dan pistas del estilo señorial que siempre tuvo la propiedad.

La casa de Robertito Funes Ugarte

La casa de Robertito Funes: un hogar apto para diez perros

En la secuencia, se ve cómo varios de sus perros recorren el jardín con total libertad, como supervisando la obra. Robertito ya contó en más de una ocasión que uno de sus objetivos principales es que el espacio esté completamente adaptado para ellos.

La casa de Robertito Funes Ugarte

En una última historia, se observa a los trabajadores avanzando entre los árboles, mientras él dice en tono de broma que se viene un nuevo reality: “Lo de Funes”, con esto confirma que piensa documentar todo el proceso de transformación.

Robertito Funes Ugarte y sus perros

Mientras la casa avanza hacia su nueva versión, Robertito Funes Ugarte disfruta cada etapa y comparte con sus seguidores el detrás de escena de un proyecto personal y ambicioso. Su sueño: devolverle vida a una casona clásica, crear un jardín paradisíaco y construir un hogar que pueda disfrutar a pleno con sus inseparables diez compañeros de cuatro patas.

