Ximena Capristo reveló el verdadero y cruel motivo por el que terminó su vínculo con Paula Chaves: "Sobre mi hijo"

En las últimos días, Paula Chaves quedó en en medio de polémicas que la colocan en el ojo de la tormenta. Primero, declaró que le sacó el madrinazgo de su hija menor a su examiga, Zaira Nara, y posteriormente protagonizó una situación en vivo en Olga con una menor que hizo comentarios en un ida y vuelta con el artista infantil, Topa, y la conductora se rió y fue criticada. En este contexto, Ximena Capristo retomó el conflicto que vivió con la modelo por la que decidió terminar con el vínculo amistoso que las unía.

Qué pasó entre Ximena Capristo y Paula Chaves

En 2023, Pedro Alfonso y Gustavo Conti terminaron con su amistad. Los actores solían compartir temporadas teatrales con diversas producciones, y la relación laboral trascendió hacia lo personal cosechando un gran vínculo en el que compartían diversos aspectos de su vida, pero decidieron ponerle fin a su cercanía, en medio de rumores de traiciones y malos entendidos. Allí se entendió que esta distancia impactó en la cercanía que tenían también sus esposas, Ximena Capristo y Paula Chaves.

Sin embargo, en las últimas horas, ante las polémicas que rodean a Paula Chaves, Ximena Capristo contó el verdadero motivo por el que se distanció de la modelo. “Nunca fui amiga de ella, Conti y Pedro eran amigos porque trabajaron un tiempo juntos. Jamás sería amiga de Paula”, aclaró en Sálvase quien pueda (América).

En este sentido, indicó que si compartíeron muchos momentos juntas por la amistad que sí tenían Pedro y Gustavo, y había buena onda entre ellas. Pero eso se cortó, y no por el conflicto entre sus esposo, sino que fue antes. "Hubo un tema puntual que no me gustó, ella lo sabe y se lo dije”, indicó la panelista quien además señaló que la situación se desarrolló durante una cena en parejas.

Ante la consulta de Yanina Latorre, Ximena dio detalles pero resguardó informacón: “Hizo un comentario sobre mi hijo que no me gustó y, a partir de ahí, le hice la cruz. Sabe muy bien el comentario que hizo”. Y agregó: “Lo hablamos en el momento y me dijo que era un chiste”. Sin embargo, en este momento para la panelista se cortó la buena onda, aunque posteriormente compartió momentos con la modelo pero sin tener esa cercanía que hubo antes.

Al momento de narrar esta situación personal, Ximena Capristo dejó en claro que este desencuentro con Paula Chaves no fue el motivo de conflcto entre Pedro Alfonso y Gustavo Conti, quienes con el tiempo pudieron mantener una charla y aclarar sus diferencias. De esta forma, la modelo tiene una nueva acusación en su contra.