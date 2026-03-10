La costosa mini bag con la que Wanda Nara confirma el color tendencia del otoño

Wanda Nara volvió a captar la atención de sus seguidores con un detalle de moda que no pasó desapercibido. A través de sus redes sociales, la conductora de MasterChef compartió una serie de imágenes donde se la ve con una mini bag de lujo.

Wanda Nara

La cartera elegida por Wanda Nara pertenece a una de las casas de moda más importantes del mundo, Louis Vuitton, y forma parte de una de sus líneas más exclusivas. El bolso, pequeño y estructurado, se destaca por su elegancia y por el tono borgoña profundo, un color que vuelve a posicionarse como uno de los favoritos de otoño.

Un modelo de bolso completamente icónico

La cartera que mostró Wanda Nara corresponde al modelo Louis Vuitton Capucines, una de las líneas más sofisticadas de la firma francesa. Este diseño se caracteriza por su estructura rígida y trapezoidal, el asa corta para llevar en la mano y el icónico logo metálico “LV” en el frente.

Wanda Nara mostró su mini bag favorita del color que es tendencia este otoño

El modelo, lanzado en 2013, se convirtió en uno de los bolsos más elegantes de la marca y es habitual verlo en celebridades e influencers del mundo de la moda. Además, muchas versiones incluyen correa desmontable para llevarlo también al hombro, lo que lo transforma en una pieza versátil dentro de cualquier guardarropa.

El color que domina las tendencias del otoño

Más allá del diseño, uno de los detalles que más llamó la atención del bolso de Wanda Nara fue el color. El tono borgoña es uno de los más elegidos en las colecciones de otoño e invierno por su elegancia y su facilidad para combinar con tonos neutros como negro, beige o blanco.

Wanda Nara

Esta mini bag de Wanda Nara, además de su estética sofisticada, también representa una pieza de lujo dentro del universo de Louis Vuitton. Dependiendo del material, su precio puede oscilar entre los 6.000 y los 8.500 dólares en versiones de cuero, mientras que las ediciones en piel exótica pueden superar ampliamente esas cifras, consolidándolo como uno de los accesorios más exclusivos de la marca.