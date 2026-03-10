La drástica decisión de Wanda Nara que destruye a Mauro Icardi

La polémica vida de Wanda Nara suma un capítulo definitivo. Tras años de idas y vueltas, la conductora de televisión tomó la decisión de poner en venta su propiedad más emblemática: la mansión en el country Santa Bárbara, ubicada en Tigre. Esta vivienda no es solo un activo inmobiliario, sino el escenario de los conflictos más explosivos con Mauro Icardi.

Cómo obtuvo Wanda Nara la casa de Santa Bárbara

Según revelaron en el programa DDM (América TV), la propiedad llegó a manos de la empresaria en 2021 tras un largo conflicto judicial con Maxi López. El periodista Guido Záffora recordó que el inmueble fue el acuerdo final por el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria de sus tres hijos varones.

"Ante la falta de pago de alimentos de Maxi López, la estrategia de la abogada Ana Rosenfeld permitió que Wanda se quedara con la titularidad de la casa", explicó Záffora.

Casa de Wanda Nara en Tigre

Más allá de su valor de mercado, la casa de Tigre fue el búnker de Wanda Nara durante sus crisis más agudas con Mauro Icardi. Los seguidores de la pareja recordarán especialmente un episodio que paralizó las redes sociales:

El encuentro: En medio de una separación, Icardi filmó a Wanda dentro de la propiedad.

La escena: Se vio a la empresaria riendo en un sillón junto al futbolista, mientras su íntimo amigo Kennys Palacios la peinaba.

El impacto: Ese video sirvió para desmentir rumores y reafirmar el poder mediático de la casa como "set de grabación" de sus vidas.

Por qué Wanda Nara vende la propiedad

Poner el cartel de "Venta" en Santa Bárbara simboliza el deseo de la modelo de soltar el pasado. La mansión, que fue testigo del fin de su relación con Maxi López y de los momentos más tensos con Mauro Icardi, dejará de pertenecer a su patrimonio. Con esta mudanza, Wanda Nara busca cerrar un ciclo marcado por la exposición pública y los litigios judiciales, desprendiéndose de un lugar cargado de historia emocional y mediática, representando así un duro golpe emocional también para el jugador del Galatasaray.

