Milagros Brito presentó al nuevo integrante de su familia: “El amor después del amor”

En un emotivo y espontáneo video compartido en su cuenta de Instagram, la empresaria, Milagros Brito dejó a sus seguidores conmovidos al revelar de una forma especial la llegada de una adorable perrita, quien se convirtió en la nueva integrante de su familia y en un regalo especial para su esposo, Agustín Garavaglia, en su próximo cumpleaños.

Milagros Brito narró la llegada de Roma

Milagros Brito compartió un posteo donde se la observa en su auto, generando expectativa entre sus seguidores sobre la revelación de su nueva mascota. “El amor después del amor. Bienvenida Roma a esta bonus family", escribió en la publicación que contenía un video cuenta la historia paso por paso. “Muy nerviosa porque en este momento estoy en un parking de Pilar que me estoy por encontrar con alguien que va a traer a una nueva integrante de nuestra familia a Roma, sorpresa para toda la familia, pero en especial para Agustín, que es su regalo de cumpleaños que falta", comenzó diciendo la empresaria.

Milagros Brito//Instagram

En solo instantes, la expareja de Roberto García Moritán muestra una adorable cachorra de raza Australian Shepherd, muy cariñosa y juguetona. "Y ahora sí, les presento a ella, Roma", anunció mientras muestra a la perrita que la llena de besos y mimos mientras está en su vehículo.

Milagros explicó que la sorpresa fue planeada con mucho cariño y que la perra, llamada Roma, es un regalo especial para Agustín Garavaglia, quien en ese entonces aún no sabe nada. “Estoy muerta de amor, Agustín se va a morir, ¡calmate un poco! Escucha ojalá que Agustín te quiera”, dice con entusiasmo a la mascota.

Milagros Brito con su perra Roma//Instagram

La reacción del marido de Milagros Brito al recibir la sorpresa

Al llegar a su casa, Milagros Brito siguió relatando su plan a sus seguidores de Instagram, mientras la perra juega con ella en un sillón. En el relato, la influencer reveló que el obsequio fue planificado junto a su hija Francesca. “Agustín se viene a buscar a Franny a fútbol que tenía turno en Harmony y cuando lleguen con Franny que ya lo sabe, la vamos a tener a Roma en la casita. Y bueno, va a aparecer ella como sorpresa del cumple adelantado de Agustín”, indicó.

Agustín Garavaglia recibiendo la sorpresa de Milagros Brito y su hija//Instagram

Finalmente, la hija del matrimonio se escondió con la perra en la casa de juegos ubicada en el jardín a la espera de su papá. Mientras, Milagros Brito encontró una excusa relacionada con su hija, para que su pareja sea finalmente sorprendida. Al llegar al jardín, Garavaglia descubre a su hija que tiene la cachorra en brazos. El momento se llena de ternura cuando, Agustín sorprendido y emocionado, conoce a Roma y la acaricia con cariño. “No me imaginaba nada, me sorprendieron”, expresó.

La llegada de Roma convirtió en una nueva alegría para la familia que construyeron Milagros Brito y Agustín Garavaglia, dejando una huella imborrable en sus corazones y en las redes sociales. La publicación rápidamente se viralizó y se inundó de likes y mensajes de cariño.