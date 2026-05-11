Milenka ya mostró su lado más fashion: el desfile con make up y accesorio

Milenka mostró su lado más fashion con un look que combinó maquillaje y accesorios en una tarde familiar. La pequeña sorprendió al aparecer con un estilo cuidado, donde cada detalle de su atuendo se integró de manera natural, mientras que el make up dejó a todos impactados. Su aparición generó una ola de comentarios que destacaban su incursión en el mundo de la moda.

Con make up y accesorios bien pensados: Milenka se robó todas las miradas con su lado más fashion

En las últimas horas, Marley compartió un video que dejó ver a su hija Milenka en un momento muy especial dentro de la cocina de su casa. La pequeña, de apenas un año, sorprendió al aparecer maquillándose los labios con dedicación, mostrando parte de la boca pintada en un gesto que llamó la atención por su ternura.

La escena que compartió el conductor en su cuenta de Instagram reflejó cómo la niña empezó a descubrir el mundo del make up, para después hacer un desfile para toda la familia. El posteo en redes mostró a la pequeña y parte del entorno del presentador en el comedor de su casa en una tarde en la que las miradas se fueron con la aparición de la menor.

El posteo de Marley en su Instagram permitió apreciar el look elegido por Milenka para hacer un desfile a su familia. La niña lució un enterito rosado sin mangas, con volados en los hombros y pequeñas pinzas en la cintura que le dieron un aire delicado y cómodo. Para sumar abrigo, llevó un body blanco básico, acompañado de unas medias a juego que completaron el conjunto.

Milenka

Para completar el conjunto, la pequeña se declinó por zapatos con flores que marcaron a la perfección el estilo que eligió para acompañar su desfile. Además, reforzó la idea de un atuendo pensado para mantener la libertad de movimiento. El peinado también tuvo protagonismo; utilizó el cabello recogido en una coleta alta que resaltó sus facciones.

Milenka y Mirko sorprenden a todos con un regalo especial para su abuela Oma

En los últimos días, Marley compartió en sus redes sociales cómo sus hijos, Mirko y Milenka, decidieron sorprender a su abuela Oma con un gesto lleno de ternura. Los pequeños prepararon un regalo especial que incluyó dibujos y manualidades realizadas por ellos mismos. La entrega se convirtió en un instante cargado de emoción y cariño por el cumpleaños de la madre del presentador.

Marley, Mirko y Milenka

El obsequio fue preparado por los niños con la ayuda del presentador y fue pensado como una manera de agradecer y demostrar afecto. En la grabación se podía ver al primer hijo del presentador con su traje de taekwondo, mostrando con orgullo lo que prepararon con su hermana menor. “De Mirko y Milenka”, se podía leer en la firma del presente.

Con mucha emoción, Marley mostró cómo sus hijos viven cada visita a su abuela Oma como un encuentro único. La pequeña Milenka también formó parte del saludo familiar, acompañando a Mirko en un gesto que incluyó un regalo hecho a mano y un compilado de fotos y videos inéditos preparados por el conductor, donde se pudieron ver distintos momentos compartidos a lo largo de los años.

Marley y Milenka

Milenka mostró su lado más fashion con un look que combinó maquillaje y accesorios en un momento familiar que llamó la atención por su sencillez. La pequeña apareció con un estilo cuidado, donde cada detalle de su atuendo se integró de la mejor manera. Con apenas un año, se presentó con un conjunto pensado para disfrutar en casa, acompañado por make up que acompañó a la perfección.

VDV