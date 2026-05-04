Marley es uno de los conductores que tienen su centro en la Argentina, pero su trabajo alrededor del mundo. Junto a Telefe y su programa Por el Mundo, visita las diferentes capitales más importantes. En ocasiones, lleva a sus hijos con él; pero a veces debe ir solo, dejándolos al cuidado de una persona de confianza. En las últimas horas, mostró cómo fue su regreso de China y la reacción de los menores. Sin embargo, sorprendió la actitud que Milenka tuvo con su hermano, Mirko.

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Marley mostró la inesperada reacción de Milenka con su hermano, Mirko: "Se puso posesiva"

Marley le da toda su importancia en redes sociales a sus hijos y a su trabajo. En constantes posteos, muestra la intimidad de su hogares y cómo los menores van formando una relación de complicidad y hermandad. Sin embargo, los celos por el amor de papá aparecen como en todas las familias. En las últimas horas, el conductor volvió de su viaje a China, y fue recibido con amor por sus dos hijos. Él no dudó en mostrarlo en sus redes sociales, y sorprendió a todos con la inesperada reacción de Milenka con su hermano, Mirko.

En un video, se mostró a él haciendo upa a la beba, mientras Mirko se acercaba a ellos para dar cariño. Sin embargo, ella se mostró enojada con su hermano por querer acercarse y "robarse" a su papá. Tras unos momentos, entendió que podían compartir y se quedó tranquila junto al conductor. Finalmente, logró ganarse toda la atención, manteniéndose abrazada a él. "Después de mi regreso de China: Primera etapa: Milenka se puso posesiva y lo empujaba a Mirko, solo ella quería estar a upa mío. Segunda etapa: Milenka se arrepintió y le daba besos a Mirko. Tercera etapa: todo el que quería sacarla de mis brazos, fracasaba. ¿Que mejor recibimiento se puede tener?", detalló Marley, y enterneció a sus seguidores.

De China a México con El Diablo viste a la Moda: los últimos días de Marley de viaje

Marley volvió a ser parte de un increíble viaje por el mundo, de la mano de su programa de televisión y rol como conductor de Telefe. Durante las últimas semanas, viajó de China a México y disfrutó de increíbles experiencias. De su estadía en Asia, solo compartió el desayuno final, antes de su regreso, ya que dejó la intriga entre sus seguidores.

Sin embargo, su viaje a México lo compartió con Sofía "La Reini" Gonet, ya que su estadía estuvo basada a puro moda y estreno. Ambos disfrutaron de la avant premiere de El Diablo viste a la Moda 2, y fueron entrevistadores de Meryl Streep y Anne Hathaway. Entre fashionismo, risas y mucha complicidad, el conductor fue parte de un viaje de lujo que lo llevó a encontrarse con íconos de la actuación y la moda, y adentrarse en la película tendencia de las últimas semanas.

Los últimos días de Marley de viaje

Finalmente, volvió a su casa en Buenos Aires, donde Mirko y Milenka lo estaban esperando con mucho amor, cariño y ganas de mimos. Es así como surgió una inesperada reacción de la bebe, por querer estar solo ella con su papá que tanto extrañó. Marley no duda en compartir los detalles de su vida con sus hijos, orgulloso de todo lo que ellos son y del amor que se tienen. Sus seguidores comentaron con risas y tiernos mensajes, destacando la relación de los tres.

A.E