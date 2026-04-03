Marley compartió con sus millones de seguidores el tierno viaje que realizó con sus hijos, Mirko y Milenka, a Tandil. Asombrado con la tranquilidad y el paisaje del lugar, el conductor aseguró que es su primera vez en este destino y brindó detalles de sus mini vacaciones en familia.

Así son los días de Marley y sus hijos en Tandil: "Nuestra primera visita"

Tras volver de México, donde entrevistó a Meryl Streep y Anne Hathaway, Marley armó nuevamente las valijas pero esta vez para emprender un viaje muy especial dentro de la Argentina. El conductor eligió un lugar desconocido para ir por primera vez acompañado de sus hijos, Mirko y Milenka, durante este fin de semana de Pascuas.

Marley

Esta fecha, una de las más importantes del calendario cristiano, conmemora la resurrección de Jesucristo y suele celebrarse en familia. Además de su significado religioso, en nuestro país es tradición aprovechar los días de descanso para viajar, compartir momentos al aire libre y disfrutar de actividades como la búsqueda de huevos de chocolate, especialmente con los más chicos. Por esta razón, Marley no dudó en frenar su agenda laboral y dirigirse a Tandil para disfrutar de una experiencia inolvidable con sus pequeños.

Las mini vacaciones de Marley con sus hijos, Mirko y Milenka, por primera vez en Tandil

Fiel a su estilo, el conductor compartió distintos momentos del viaje a través de sus historias de Instagram. En uno de los primeros videos, se lo vio con su beba en brazos, maravillado con el entorno natural y mostrando una imagen panorámica del sitio. “Mirá qué hermoso día. Estamos acá en Tandil. Miren qué bonito, la vista es muy linda”, manifestó entusiasmado mientras enfocaba su alrededor. Luego, dirigiéndose a Milenka, de un año y tres meses, agregó con ternura: “Vos tampoco conocías Tandil, nuestra primera visita”.

Más tarde, el protagonista fue Mirko, su hijo de 8 años, quien se animó a una actividad nueva durante este viaje. Marley lo filmó junto a un lago con caña en mano, mientras el niño celebraba y decía: “Qué divertido”. Con orgullo, el conductor destacó: “Tuviste tu primera experiencia de pesca exitosa”. Tal como mostró el presentador en su red social, su primogénito pescaba pero a los pocos segundos devolvía los peces al agua.

El asombro de Marley al conocer Tandil y el lugar especial donde se hospeda

En otra de las postales, el foco estuvo en Milenka, que recorría el lugar con un delicado body rosa con volados. “Milenka observando”, relató Marley, capturando la curiosidad de la beba en medio de la naturaleza. Luego, volvió a mostrar las sierras y los arbustos que rodean el destino elegido para vacacionar con sus niños. “Lo que es la vista, nunca había venido a Tandil”, expresó dejando en claro que, pese a haber recorrido numerosos destinos alrededor del mundo, la belleza de esta ciudad lo atrapó por completo.

Finalmente, explicó el motivo de su escapada familiar: “Vinimos a pasar el fin de semana con amiguitos de Mirko y acá tenemos a María, una amiga, que nos prestó su casa en Tandil. No puedo creer, nunca había venido”. A las pocas horas, su posteo cosechó una lluvia de corazones y cientos de mensajes de parte de los usuarios que lo siguen en la red social. Así, entre paisajes, juegos y nuevas experiencias, son las mini vacaciones de Marley con sus hijos, Mirko y Milenka, por primera vez en Tandil, destino donde también celebrarán Pascuas este domingo 5 de abril.