Josefina Pouso reveló que perdió un embarazo: “Se lo dije a mi pareja y siguió comiendo como si nada”

Josefina Pouso decidió compartir una dolorosa experiencia que la marcó para siempre y que hasta el día de hoy le sigue generando tristeza. Con lágrimas en los ojos, la comunicadora reveló que perdió un embarazo y contó cuál fue la inesperada reacción de su pareja.

La fuerte revelación de Josefina Pouso: "Lo sabían pocas personas"

En un momento de absoluta sinceridad, Josefina Pouso decidió romper el silencio y compartir una experiencia personal que marcó su vida: la pérdida de un embarazo en sus primeras semanas. Lo panelista de Desayuno Americano (América TV) abrió su corazón en el programa donde trabaja y puso en palabras un dolor que muchas mujeres atraviesan en silencio.

El tema surgió a partir de la visita de Giselle Krüger, autora de Desmadre, un libro que aborda el duelo gestacional. Su testimonio generó un clima de confianza que llevó a Josefina Pouso a compartir su propia historia por primera vez en público. Con la voz entrecortada y quebrada en llanto, recordó: “Yo perdí uno… era nada, chiquito, fueron cinco semanas las que estuvo, lo expulsé a las nueve semanas, y pasaba eso, era como ‘ya está’. Lo sabían pocas personas, las que tenían que saberlo”.

Josefina Pouso

Según explicó, el proceso estuvo cargado de incertidumbre desde el comienzo. La falta de certezas médicas y la espera angustiante fueron parte de un camino difícil de transitar. “Cuando yo me fui a hacer la ecografía, que no había latido, volver a tu casa y que te digan, vamos a esperar porque también te dicen que no hay latido todavía porque es muy chiquito, vamos a esperar unos días, una semana más", relató.

Y acto seguido Josefina Pouso agregó: "Vos estás con un embarazo que no sabes si prospera, que no vas a saber qué va a pasar y no hubo nunca latido”. La panelista, que es madre de dos hijas, también hizo foco en lo solitario que puede resultar este tipo de experiencias. Al no haber compartido la noticia del embarazo con muchas personas, el duelo quedó reducido a su círculo más íntimo, dificultando aún más la posibilidad de expresarlo.

En ese sentido, Josefina Pouso remarcó que, aunque se trataba de un embarazo temprano, el dolor fue igual de fuerte: “Y yo en esa situación seguía sin entender qué estaba pasando y sin permitirme duelar eso, ese aborto que sí, era muy chiquito, pero para mí era mi hijo”.

Josefina Pouso

Josefina Pouso reveló cómo fue el momento en que perdió un embarazo

Uno de los momentos más duros que recordó Josefina Pouso fue el instante en que ocurrió la pérdida de su bebé. “Yo estaba comiendo, estábamos cenando en mi casa y yo sentí que se venía, me fui al baño, lo expulsé, lo despedí sola", expresó. Luego, contó cómo reaccionó en aquel entonces: "Volví a la mesa, se lo dije a mi pareja, y me dijo ‘uh qué cagada’, y siguió comiendo como si no hubiese pasado nada”.

Tras dejar en evidencia el contraste emocional con su novio, se refirió a la etapa posterior, atravesada por controles médicos y decisiones clínicas. En ese contexto, describió la incomodidad que sintió: “Y después tenés que ir a la clínica, a que te hagan ecografías, a que te miren raro...”. Con este relato, Josefina Pouso no solo visibilizó su propia historia, sino que también puso en palabras un duelo que muchas veces queda oculto en las mujeres.

De esta manera, Josefina Pouso reveló que perdió un embarazo y causó repercusiones con una particular frase: “Se lo dije a mi pareja y siguió comiendo como si nada”. Su dolor expuesto por primera vez en televisión generó empatía y arrojó luz a una realidad cada vez más frecuente.