Minifalda y brillos: la elección de María Belén Ludueña para un look elegante y canchero para brillar en el Teatro Colón

María Belén Ludueña es una de las conductoras más fashionistas de la televisión argentina. Con sus trajes de colores vibrantes y sus vestidos de diseñadores nacionales, marcó las mejores tendencias de la moda y demostró que el lujo puede ser llevado en todas las ocasiones. En las últimas horas, decidió tomarse una noche romántica con su esposo, Jorge Macri, y ambos visitaron el Teatro Colón. Allí, demostró la combinación infalible para obtener un look elegante y canchero y ser el centro de las miradas de los expertos.

El look de brillos de María Belén Ludueña / Créditos: Gentileza CARAS

Minifalda y brillos: el look de María Belén Ludueña para el Teatro Colón

María Belén Ludueña y Jorge Macri vivieron una noche inolvidable y romántica. La pareja celebró el legado artístico del Teatro Colón, en la gala por los 100 años del Ballet y la Orquesta Estable. Para la ocasión, el emblemático teatro invitó a importantes celebridades a disfrutar de un espectáculo con grandes figuras de la danza formadas en el instituto. Coordinado por el Director Artístico del Ballet, el maestro Julio Bocca, los artistas recibieron largos aplausos y ovaciones de un público, a sala llena.

La conductora fue el centro de atención de todos los expertos fashionistas, cuando volvió a demostrar que su estilo único y lujoso es el perfecto para cualquier evento exclusivo que vive. En todo momento, deja en claro que disfruta de los detalles que vibren y se luzcan por sobre los estilos más clásicos. Ya sean colores como estampados o brillos, ella marca las combinaciones que elevan a los looks y los transforman en elegantes pero cancheros a la vez.

Es por eso que, para esta noche tan especial, decidió ir por el diseño de minifalda y los brillos. María Belén optó por un vestido corto recto, con detalles de diamantes en sus costados y un escote en V que le daba sensualidad. Combinado con unas medias largas negras, lo acompañó de una minibag total black, con perlas blancas, y lo cerró con unos tacos stiletto. Su cabello lo dejó suelto, y optó por no lucir tanto accesorio, dejando que el vestido se robe la atención de todos.

Los presentes y sus seguidores en Instagram no tardaron en halagar el look de la conductora, marcándola como una de las más fashionistas de la televisión argentina. Junto a su esposo, María Belén Ludueña vivió una noche romántica, llena de música clásica y un espectáculo emocionante. Es por eso que, para estar acorde a la ocasión, se la jugó con la minifalda y los brillos, imponiendo su estilo personal y remarcando su estatus dentro de la industria de la moda.

