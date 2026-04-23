La historia detrás de O11CE, la serie que arrasa en Argentina y rompe los límites de la pantalla

En 2017, millones de personas conocieron O11CE, la serie que contaba la historia de Gabriel “Gabo” Moretti, un joven que buscaba triunfar en el mundo del fútbol. Hoy, en 2026 y casi diez años después, Disney estrenó su continuación: O11CE: Nueva Generación. Esta secuela directa no solo revivió la nostalgia, sino que se convirtió en un verdadero fenómeno en la Argentina que ya trascendió los límites de la pantalla.

En diálogo exclusivo con CARAS, Javier Castany, Líder de Unscripted Original Productions de The Walt Disney Company Latin America, analizó este regreso triunfal: “Sabemos que en Latinoamérica hay una pasión particular por el deporte. El fútbol funciona como un lenguaje universal, pero el Mundial le suma una dimensión distinta: genera una sensación de espera colectiva”.

O11CE es un fenómeno que arrasa entre los más jóvenes.

A partir de la gran repercusión que se había generado con la primera serie, se comenzó a pensar cómo continuar la historia, con el objetivo de expandirla. Fue así que se decidió que se reunieron con Mariano González, el protagonista de las primeras temporadas y el equipo original (guionistas, productores y el director) y se comenzó dar forma a O11CE: nueva generación, una nueva serie que apunta tanto a quienes vieron la original hace casi diez años como a chicos y chicas más pequeños, que quieren conocer nuevas historias.

Del Kun Agüero a Morena Beltrán: el cruce entre ficción y realidad

Uno de los grandes pilares de esta nueva etapa es la participación de figuras que marcan el pulso del deporte real, haciendo que la frontera entre la televisión y la vida cotidiana sea cada vez más invisible.

La serie incluso llegó al Súper clásico del fútbol argentino.

“Reforzamos el universo deportivo con la participación de reconocidas figuras como el Kun Agüero y Santiago Giménez, las periodistas Sofi Martínez y Vanessa Huppenkothen, y referentes de ESPN como Mariano Closs, Diego Latorre y Morena Beltrán”, detalló Castany. Para el ejecutivo, combinar el storytelling de Disney con la épica del fútbol y el trabajo en equipo fue el gran diferencial para captar tanto a quienes vieron la original hace una década como a las nuevas audiencias.

El Kun Agüero en O11CE.

El éxito de O11CE rompió la pantalla para transformarse en un fenómeno de consumo tangible. En los principales centros comerciales del país, la indumentaria oficial de los Halcones Dorados ya se exhibe a la par de las casacas de los clubes más grandes de Argentina.

Los protagonistas de ONCE en la presentación de la camiseta oficial.// Disney

La presentación de la camiseta oficial de O11CE..// Disney

Castany explica que la camiseta es el "producto estrella" de esta etapa: “Acompaña a los personajes en una etapa crucial del relato y representa el premio al fanatismo de los chicos. Fue un acierto que trascendió la pantalla; los fanáticos la están agotando en todos lados”. El diseño, liderado por Disney junto a PUMA, busca extender la mística de la serie al día a día de los seguidores.

La camiseta oficial de O11CE.

Clima de Mundial y el futuro de la saga

Uno de los aspectos claves que se puede analizar a la hora de entender lo que sucedió con O11CE y su crecimiento exponencial, es la Copa del mundo. Tras Qatar 2022, la serie experimentó su primer gran crecimiento en el país que derivó en niveles de audiencias que lo convirtieron en uno de los éxitos de la plataforma. y ahora, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, termina dándole un marco ideal.

Con la cita máxima de 2026 en el horizonte, la serie ha sabido capturar la "espera colectiva" que se vive en Argentina. Según Castany, el clima mundialista está presente incluso dentro de la trama de uno de los personajes, lo que genera una conexión inmediata con el público.

O11CE apunta más allá y la posibilidad de una nueva temporada está latente.

Ante la pregunta que todos los fanáticos de la serie se hacen sobre la posibilidad de una nueva temporada, la puerta queda abierta: “Si bien no hay nada confirmado por el momento, es un universo con mucho potencial y estamos muy entusiasmados con el gran recibimiento que está teniendo esta nueva etapa”, concluyó. Con la pasión a flor de piel O11CE ya juega su propio mundial en el corazón de los hinchas.