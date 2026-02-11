Mica Viciconte reveló la negociación con Fabián Cubero para que aceptara tener un hijo con ella: "No iba a perder el tiempo"

Una de las parejas más consagradas del ambiente es, sin dudas, la de Mica Viciconte y Fabián Cubero. La panelista de Ariel en su Salsa (Telefe) y el exfutbolista se conocieron en 2017 y, desde ese entonces, mantienen una unión que ya lleva ocho años y un hijo en común. Así como ninguno de los dos tiene inconvenientes en plantar posición ante el conflicto mediático y familiar con Nicole Neumann, tampoco escatiman en dar detalles de los pormenores de su vida privada. Fue así que, en una entrevista para el programa de streaming de Telefe, Ferné con Grego, que la ex Combate contó todos los detalles de la negociación a la que llegó para convertirse en mamá.

Mica Viciconte, una mujer de armas tomar

Durante la charla mano a mano con el streaming del canal de las pelotas, Mica Viciconte habló a corazón abierto de todos los detalles acerca de cómo fue que hablaron con Fabián Cubero el hecho de agrandar la familia. En plena separación y conflicto judicial con la top model, para el ex Vélez Sarsfield convertirse por cuarta vez en padre no era una opción. Sin embargo, la influencer estaba decidida a no renunciar a su sueño de tener un bebé propio.

Mica Viciconte y Fabián Cubero | Instagram

“La relación podía no funcionar, pero yo no iba a estar con alguien que capaz ya tenía tres hijas y no quería tener más porque mi idea era ser madre, entonces no iba a perder tiempo”, explicó con la honestidad brutal que la caracteriza en la charla distendida con el humorista Grego Rosselló. En este marco, agregó: “A los cuatro años yo ya estaba lista para que venga nuestro hijo”. La determinación de la actriz hizo que el exesposo de la modelo comenzara a evaluar la posibilidad de ampliar la familia.

Mica Viciconte y Fabián Cubero | Instagram

La negociación entre Fabián Cubero y Mica Viciconte

Para Fabián Cubero el hecho de volver a convertirse en padre representaba un enorme desafío. No obstante, se dio la posibilidad de pasar nuevamente por la experiencia de cambiar pañales y criar junto a Mica Viciconte. “Me dijo ‘bueno, sí, en diciembre’, y lo hablé en enero. Era en una cena en un restaurante. Era como un acuerdo, un contrato peleando el presupuesto”, explicó la mamá de Luca Cubero con total seriedad.

Acto seguido, ambos comenzaron a evaluar la fecha de gestación y a pujar para velar por los intereses de ambos. Mientras él propuso que sea en septiembre, finalmente acordaron empezar a buscar en abril de 2021. “Parece que estuvieras hablando con una inmobiliaria para ver si te mudás o no”.

Luego de llegar a un acuerdo, la comunicadora hizo referencia a las adversidades que tuvo que afrontar en el camino para convertir su sueño de tener un bebé. “Cuando me hice los estudios del laboratorio me dicen: ´Mirá, es probable que tengas que hacer un tratamiento´. Problemos por parte natural y después vemos qué sucede”, señaló. Para concluir, el dirigente confesó que fue en un viaje a las Cataratas del Iguazú, pospandemia, que se produjo el embarazo y, en mayo de 2022, nació el tan esperado Luca.

Aunque para Mica Viciconte el romanticismo y los “Te amo” son innecesarios y hasta incluso “están de más”, su relación con Fabián Cubero se basa en la demostración diaria y en acompañarse mutuamente en todos los momentos de la vida. Por su parte, como era de esperarse, estas declaraciones de la pareja generaron comentarios polarizados en redes sociales. Mientras unos celebraban la planificación de la llegada al mundo de un hijo, otros se horrorizaron con el hecho de hablarlo tan livianamente como si fuese un contrato gestacional. Lejos de estas dobles conjeturas de extraños en Instagram, lo cierto es que la familia Cubero-Viciconte dejó en claro que lograron ensamblarse y convivir en completa armonía y plenitud puertas adentro.

