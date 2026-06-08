Mirtha Legrand habló sobre la muerte del Indio Solari: "Lo admiraba mucho"

La muerte del Indio Solari a los 77 años causó un impacto enorme en diferentes sectores de la cultura argentina. El cantante falleció este viernes después de sufrir un accidente cardiovascular hemorrágico en su casa de Parque Leloir, una noticia que pronto resonó en distintas personalidades del mundo del espectáculo. Entre las figuras que expresaron públicamente su tristeza se encontraba Mirtha Legrand quien recordó al histórico referente del rock nacional y fundador de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, dejando una frase cargada de melancolía.

Mirtha Legrand reaccionó a la muerte del Indio Solari

Mirtha Legrad fue sorprendida por los medios de comunicación al momento de ingresar al Teatro Ópera para asistir a la función de Billy Elliot. La estrella llegaba acompañada por su asesor de prensa, Alejandro Veroutis, y su amigo Héctor Vidal Rivas. La diva fue recibida con calurosos aplausos y muestras de afecto por parte de los fans que se congregaban en la entrada del teatro. En ese trayecto, entre la gente, los periodistas de diversos medios le preguntaron por la partida del cantante.

Mirtha Legrand//Instagram

La reacción de Mirtha no estuvo relacionada con la obra o con su carrera, sino con una materia que dejó pendiente durante mucho tiempo en la televisión. Solari, tal como ella misma reconoció, era una de las pocas personalidades que nunca logró convencer para que participara en su emblemático programa. "No pudo venir nunca a mi mesa. Una lástima", dijo la conductora en LAM.

Indio Solari//Instagram

Mirtha Legrand conmovida con la muerte del Indio Solari

Mirtha Legrand, también reveló en el programa Puro Show cómo recibió la noticia del fallecimiento de Indio Solari, uno de los artistas más influyentes en la historia del rock nacional. La conductora expresó su conmoción por la pérdida del músico. Al ser consultada por el cronista de El Trece sobre cómo se enteró del desenlace del artista, la conductora respondió: “Por la radio”. Asimismo, la periodista interrogó si estaba afectada por la noticia, al respecto, Legrand reconoció: "Muchísimo".

Mirtha Legrand//Instagram

Por otra parte, la conductora sorprendió al público al dejar entrever un vínculo con el artista. En su declaración, expresó: “Lo admiraba mucho”, una frase que dejó en evidencia la influencia que tuvo Solari en la diva. La revelación había sido poco conocida públicamente y, desde entonces, esta declaración se convirtió en la más comentada en redes sociales, generando gran interés y conversación entre los seguidores y medios.

El fallecimiento del Indio Solari representó un momento de profundo duelo en argentina, dejando una huella significativa en el ámbito musical y en el corazón de sus seguidores. Su influencia y legado se reflejaron en la forma en que diversas figuras del espectáculo, como Mirtha Legrand, le dedicaron palabras y reconocimientos, destacando su importancia como ícono cultural y artista emblemático del país.