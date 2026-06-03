Mirtha Legrand celebró sus 58 años de almuerzos en televisión: "Todo mi amor para ustedes"

Mirtha Legrand vivió un momento de profunda emoción al celebrar un aniversario que marca un hito en su trayectoria profesional. La conductora celebró los 58 años de la primera transmisión del icónico programa, "Almorzando con las estrellas", una producción que la catapultó a la fama como conductora y consolidó su legado en la pantalla chica. A través de un video, la artista comunicó unas sentidas palabras para su público.

Mirtha Legrand festejó 58 años en la pantalla con sus almuerzos

Todo comenzó cuando Mirtha Legrand recibió una propuesta de Alejandro Romay, director de Canal 9, para conducir su propio programa titulado "Almorzando con las estrellas". El ciclo debutó el 3 de junio de 1968, contando con invitados como Duilio Marzio, Alberto Migré, Leopoldo Torre Nilsson, Beatriz Guido, su esposo Daniel Tinayre. El formato consistía en que la artista compartiera un almuerzo con figuras destacadas de la farándula, lo que inspiró el nombre original del programa. Con el tiempo, el título fue modificado a "Almorzando con Mirtha Legrand".

Mirtha Legrand

A 58 años de aquella primera transmisión, la actriz compartió una reflexión sobre los inicios del ciclo, recordando que en su primera salida al aire no imaginaba que el programa tendría tanta popularidad. A través de un video difundido por redes sociales, la conductora dijo: "El 3 de junio se cumplen 58 años de la primera transmisión de Almorzando con las estrellas. Cuando llegué al estudio y empezamos a comer, dije: 'Qué lindo, se come bien y es muy agradable'. La mesa era muy linda, con gente muy cariñosa. Así que, bueno, nada, pensé: Esto durará una semana, 20 días, un mes. Llevamos 58 años".

Mirtha Legrand

Desde sus inicios, "Almorzando con las estrellas" fue un programa que rompió esquemas, con transmisiones diarias que lograron captar la atención de varias generaciones. A lo largo de los años, el ciclo pasó por diferentes canales y se convirtió en un clásico de la televisión argentina, logrando una marca histórica de 58 años consecutivos que pocas producciones han podido igualar. "Todo un récord en el mundo, y la misma persona conduciendo", subrayó la diva.

Mirtha Legrand emitió un sentido mensaje que emocionó a sus seguidores

Mirtha Legrand no dejó pasar la oportunidad para expresar su agradecimiento hacia sus seguidores en un emotivo mensaje. La conductora de El Trece resaltó la importancia del público en su carrera, asegurando que su apoyo fue fundamental para mantener su éxito a lo largo de los años.

Mirtha Legrand//Archivo

Con palabras llenas de cariño, la artista destacó que su vínculo con los televidentes ha sido una pieza clave en su trayectoria y que siempre llevará en su corazón el respaldo recibido: "Muchas gracias por seguirnos, es un clásico Almorzando con Mirtha Legrand. Mucha gracias y todo mi amor para ustedes que me han seguido tantos años, porque el público también me ha acompañado".

Finalmente, Mirtha Legrand se despidió con un mensaje de alegría, asegurando que seguirá disfrutando de su labor en la televisión y agradeciendo a su equipo por el trabajo conjunto que ha sido fundamental en su carrera. Sus palabras transmitieron una sensación de gratitud y optimismo, dejando en claro que, a pesar de los años, su pasión por la televisión y su público permanece intacta. La conductora cerró su mensaje con un cálido hasta pronto, dejando abierta la puerta a nuevos encuentros con sus seguidores.