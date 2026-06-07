Quién era Julio, el primer novio de Mirtha Legrand con el que estuvo a punto de casarse: "Lo sigo recordando, era buen mozo"

La vida sentimental de Mirtha Legrand estuvo marcada principalmente por su relación con Daniel Tinayre, el director de cine y productor teatral con quien se casó cuando tenía 19 años. No obstante, antes de ese matrimonio, la conductora vivió su primer gran amor con un joven llamado Julio Albar Díaz, con quien estuvo a punto de casarse. Así lo contó en su programa, La noche de Mirtha (Eltrece), donde abrió el baúl de los recuerdos, impulsada por Mercedes Ninci.

Julio, el primer amor de Mirtha Legrand

El ciclo de entrevistas que Mirtha Legrand conduce desde hace más de 50 años dejó este fin de semana un dato poco conocido sobre la vida de La Chiqui. En ese contexto, un hecho inesperado alteró la dinámica habitual del programa, donde la presentadora suele ser quien interroga a sus invitados. En esta oportunidad, la periodista Mercedes Ninci redobló la apuesta y la encaró con una pregunta tan filosa como directa: “¿Vos estuviste enamorada de un cordobés que era amigo de papá?”.

Mirtha Legrand | Instagram

Sorprendida por el dato que manejaba la comunicadora, primero intentó evadir la respuesta, pero luego reveló: “Estuve enamorada. Estuve comprometida. Antes se comprometía, existía el compromiso”. Esta historia ocurrió cuando ella tenía 17 años. Sin embargo, un viaje de trabajo cambiaría su vida para siempre y la llevaría a conocer a quien sería el gran amor de su vida. “Conocí a un señor que se llamaba Daniel Tinayre y me enamoré de él”, recordó, al tiempo que remarcó que ese flechazo se produjo durante un viaje que realizó a Buenos Aires mientras filmaba la película Cinco besos.

Más allá del amor a primera vista con quien años más tarde sería el padre de sus dos hijos, Marcela y Daniel, aseguró que también existían motivos familiares que no eran aceptados por el entorno de Julio. “No querían que trabajara más, que dejara de dedicarme al arte y a la actuación”. Todo este conjunto de emociones la llevó a tomar una decisión de la que, hasta el día de hoy, se arrepiente: haber terminado su compromiso por teléfono. “Horrible. Hasta el día de hoy no me lo perdono. Era un ser extraordinario”.

Mirtha Legrand con Julio Albar Díaz | Redes Sociales

La relación de Mirtha Legrand y Julio Albar Díaz

Aunque las nuevas generaciones no tengan registro de aquella época, Mirtha Legrand alcanzó una gran popularidad desde muy joven. Sus trabajos como actriz la convirtieron en una de las figuras más reconocidas del momento, por lo que su vida privada era seguida de cerca por los paparazzi. En ese contexto, su noviazgo con Julio Albar Díaz despertaba especial interés por parte del público. Incluso, llegó a anunciar su retiro “definitivo” de los escenarios y las grabaciones para dedicarse a su sueño de formar una familia.

En aquel momento, la prensa especializada daba por hecho la relación y la proyectaba como un matrimonio garantizado. Distintas publicaciones de la época resaltaban la figura de Albar Díaz como un joven universitario, escritor y de inquietudes intelectuales, y presentaban el noviazgo como una unión marcada por una fuerte conexión de amor y por la promesa de un futuro juntos, en el que ambos compartían una sensibilidad especial por el amor y la vida en común.

Si bien el destino llevó a la joven pareja a tomar caminos de vida diferentes, la abuela de Juana Viale aseguró que, tras la ruptura, él rehizo su vida con una maestra, se casó y tuvo hijos. Aunque nunca volvió a tener contacto con él, afirmó que conserva los mejores recuerdos de aquella etapa y que lo recuerda con cariño, como una persona importante que marcó su juventud. “Lo sigo recordando. Era buen mozo, se parecía al Bigourdan”, expresó esa nostalgia de quien recuerda al primer amor.

Mirtha Legrand y Julio Albar Díaz el día de su compromiso en Córdoba junto a sus familias | Redes Sociales

Durante décadas, la mítica diva evitó hacer referencia a su primer novio “por respeto a la familia”. No obstante, la pregunta de Ninci la llevó a desbloquear recuerdos y sentimientos que parecían olvidados. “Casi lloro”, admitió ante la pregunta de la panelista. Finalmente, evitó profundizar en el vínculo con su primer novio para resguardar su intimidad. “Son cosas muy privadas”, remarcó.

Por su parte, Mercedes Ninci intentó justificar su curiosidad por la relación entre la hermana de Julio y su tía, pero Mirtha cerró el tema con la elegancia y la determinación que la caracteriza. En esta línea, cabe aclarar que, durante los festejos de sus 95 años, ella misma recordó su estadía en la provincia de la cual era oriundo Julio. “Hace muchísimos años que no voy a Córdoba. Adoro Córdoba, he ido muchísimo, me gustaba mucho… tenía un novio cordobés, así que lo iba a visitar. Me gusta todo: su tonada, su idiosincrasia, la ciudad y todo el interior, que es bellísimo”, dijo en aquel momento.

Así, sin proponérselo, este primer fin de semana de junio Mirtha Legrand revivió uno de los capítulos de su vida más importantes: su primer amor. Cuidando cada una de sus palabras, la diva dejó en claro que atesora con nostalgia los recuerdos con el joven que conquistó su corazón, aunque sus caminos siguieron rumbos diferentes.