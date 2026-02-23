Así fue el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: una fiesta de rosas, glamour y rodeada del cariño de la gente

Mirtha Legrand cumplió 99 años, rodeada de sus personas favoritas. El lugar elegido para esta celebración tan especial fue la casa de su hija, Marcela Tinayre, en Barrio Parque, donde más de 40 personas se acercaron para vivir una jornada única y demostrarle todo su amor y cariño a una de las grandes Divas de la televisión argentina.

Así fue el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand

La lista de invitados para el cumpleaños de Mirtha Legrand fue tan variada como extensa. Entre 40 y 50 personas figuraban entre los nombres que tenían el privilegio de acercarse a celebrar los 99 años de la conductora. Martín Cabrales, Pablo Codevilla, Claudio Cosano, Gabriel Oliveri, Héctor Vidal Rivas, Daniel Ambrosino, eran algunos de los nombres que se esperaban esta noche. Por supuesto que tampoco faltaba su familia más cercana, con Juana Viale, Marcela Tinayre y Nacho Viale a la cabeza.

Con carteles de “feliz cumple” y mensajes de amor, fanáticas se acercaron hasta la casa. Foto: RS Fotos.

El menú estuvo a la altura de lo que se podía esperar. Tal cual había anticipado CARAS, el catering estuvo a cargo de Carlos Schuster, que ya había sabido acompañar a Mirtha en otros eventos. Se trata de un servicio gourmet que, entre otros, dijo presente en el casamiento de Valeria Mazza, la visita de Lady Di a la Argentina y la presencia de Nelson Mandela en Ushuaia.

Entre la intimidad del festejo y el cariño en la calle: la torta de cumpleaños y el club de fans. Fotos: RS Fotos

El primer plato será una burrata con tomates cherry, pero después se dividirá en dos. Por un lado, ñoquis de sémola y, por el otro, salmón de Salsa Teriyaki y arroz tostado. El postre constará de espectaculares frutas asadas con helado de crema americana. La propuesta gastronómica combina sabores clásicos con toques contemporáneos, en línea con el estilo refinado de la anfitriona. Además, cada plato fue pensado para acompañar el clima distendido de la noche, con una presentación cuidada y detalles gourmet que elevaron la experiencia. La torta, por su parte, coronará el momento más esperado del festejo con un diseño elegante y acorde a la estética floral que domina toda la celebración.

El mensaje de los fanáticos también dijo presente en la calle, con una bandera que resume el deseo de muchos: #quieroestarenlamesaza. Foto: RS Fotos

Por supuesto que también hubo lugar para la moda. Mirtha Legrand lució dos looks diferentes, de la mano de diseñadores tan importantes como cercanos a ella: Claudio Cosano y la firma Lara Alta Costura. Para el inicio de la noche, la conductora eligió un vestido elegante en tonos claros con detalles brillantes y bordados, fiel a su estilo clásico y sofisticado. A lo largo de la celebración, volvió a hacer gala de su impronta refinada, con estilismos que combinaron brillo, elegancia y detalles tradicionales.

Daniel Ambrosino, entre sonrisas y selfies. Foto: RS Fotos

Además, durante la noche se dejó ver algún cambio de look más sutil, con variaciones en accesorios y detalles que completaron sus outfits, reafirmando su lugar como ícono indiscutido de estilo incluso en los pequeños gestos. La selección del vestuario representa otro de los hitos de la celebración. Fiel a una costumbre que se instaló en cada uno de sus cumpleaños, la cumpleañera lució dos diseños diferentes durante la noche. “Legendariamente, todos los años, Mirtha antes del postre se cambia el vestido”, una tradición que suma un elemento de sorpresa y sofisticación al evento.

La torta de cumpleaños, de varios pisos y con detalles florales. Foto: RS Fotos

El cumpleaños de Mirtha Legrand que se vivió dentro y fuera de su casa

Pero sin dudas la celebración del cumpleaños no solo se vivió puertas adentro de la casona de Barrio Parque, sino que también generó un movimiento inusual en la calle. Desde primeras horas de la tarde, un numeroso grupo de curiosos, fanáticos, vecinos y la prensa se congregó frente al domicilio para seguir de cerca la llegada de invitados y sumarse al clima festivo.

Así llegó Mirtha, acompañada por Marcela Tinayre, a la fiesta. Foto: RS Fotos

A través de Instagram, @ramiroarzuaga realizó un vivo en donde mostró parte de la celebración. Lo que más destacó es que el cantante Jairo le dedicó un recital íntimo a la famosa conductora, entonando algunos temas en francés. Asimismo, las imágenes dejaron en evidencia quiénes integraron la mesa principal. Por supuesto, encabezada por Mirtha Legrand, Carlos Rottemberg, Teté Coustarot, Marcelo Polino, Juana Viale, Marcela Tinayre y Patricia Bullrich.

El momento en que Jairo le cantaba a Mirtha Legrand / IG. Ramiro Arzuaga

Vistazo de la mesa principal del cumpleaños de Mirtha Legrand IG. Ramiro Arzuaga

Los looks del cumpleaños de Mirtha

En las distintas postales que dejó la tarde, se vieron carteles de cartón rojo en forma de corazón con mensajes de feliz cumpleaños. Una mujer, con vestido blanco brillante y una flor rosa como anillo, extendía el brazo para capturar la imagen grupal, sintetizando el clima de celebración compartida. También aparecieron consignas que reflejaban la identidad del público, como “club de fans de mirtha” y “la leyenda continúa”, repetidas en distintos carteles. Entre las pancartas, se destacó además una bandera con la frase #quieroestarenlamesaza, que aportó un guiño directo al universo televisivo de Mirtha Legrand.