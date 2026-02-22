Los mejores looks del cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: una noche llena de glamour

Mirtha Legrand celebró sus 99 años en una noche donde se combinaron el glamour, la cocina gourmet y el cariño de todos sus amigos y familiares. Por supuesto que, en ese marco, la alta costura no quedó afuera y tanto la Diva como sus invitados lucieron sus mejores looks de la mano de algunos de los diseñadores más importantes de la actualidad.

Los looks del cumpleaños 99 de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand celebró sus 99 años con una fiesta íntima y elegante, rodeada de familiares y amigos en Barrio Parque. La velada reunió a alrededor de 60 invitados y estuvo marcada por la ambientación cuidada y los distintos cambios de vestuario que la homenajeada lució durante la noche. La organización estuvo a cargo de Ramiro Arzuaga, quien diseñó cada detalle de la celebración.

Mirtha Legrand| Créditos: RS Fotos

En su llegada a la casa de Marcela Tinayre, la icónica conductora se lució con un vestido largo en tono blanco marfil, de caída recta y fluida con un sutil escote que marcó el inicio de la velada. El diseño incluyó una capa superpuesta, además sumó una chaqueta corta estructurada del mismo tono, bordada con detalles brillantes y pequeños motivos ornamentales.

Mirtha Legrand| Créditos: RS Fotos

Uno de los aspectos más esperados fueron los cambios de vestuario de Mirtha Legrand. La conductora eligió distintos atuendos para la velada, cada uno con detalles que destacaron su estilo característico. Los vestidos se adaptaron a los distintos momentos de la noche y reforzaron el glamour de la noche.

Mirtha Legrand y Marcela Tinayre | Créditos: RS Fotos

Entre los primeros en llegar al cumpleaños de Mirtha Legrand, se encontró Robertito Funes. El periodista arribó a la propiedad cuando la luz del día seguía presente, luciendo un look que se destacó por su elegancia y detalles en tonos marinos.

Robertito Funes | Créditos: RS Fotos

Patricia Bullrich | Créditos: RS Fotos

NOTICIA EN DESARROLLO