Modo descanso: Marcos Ginocchio eligió Mar del Plata y compartió fotos relajado en la playa

Marcos Ginocchio volvió a captar todas las miradas, esta vez lejos de los sets y las cámaras de televisión. El ex Gran Hermano se mostró relajado en Mar del Plata, compartiendo postales que rápidamente despertaron likes y miles de comentarios en redes sociales, donde volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras más queridas del medio.

Marcos Ginocchio en Mar del Plata

Con traje de baño, gorrita, collar blanco y su inseparable mate, el salteño se dejó ver disfrutando del sol y el mar, en una versión descontracturada que conecta de manera directa con su público. Lejos de cualquier pose forzada, Marcos Ginocchio se mostró auténtico, tranquilo y accesible, algo que sus seguidores destacan desde su paso por el reality.

Un verano para desconectar

Durante su estadía en las playas de Mar del Plata, Marcos Ginocchio no pasó desapercibido. Y es que el ex Gran Hermano fue uno de los más solicitados por los fans, que se acercaron para pedirle fotos y saludarlo. Fiel a su perfil, respondió siempre con una sonrisa, demostrando una vez más su empatía y su estilo respetuoso.

Marcos Ginocchio en Mar del Plata

Además del descanso, el modelo no dejó de lado su rutina de entrenamiento. Se lo vio salir a correr por la rambla, hacer ejercicios al aire libre y mantener su constancia física, una disciplina que forma parte de su vida desde hace años. Fanático del deporte y las artes marciales, Marcos Ginocchio combina el descanso y la tranquilidad del verano con hábitos que reflejan su compromiso con su condición física.

Los nuevos proyectos de Marcos Ginocchio

Más allá de las postales playeras, el 2026 se perfila como un año intenso para Marcos Ginocchio. Abogado recibido y cada vez más solicitado por marcas para campañas publicitarias, el ex Gran Hermano también explora su faceta artística. Bajo el nombre Marcos Mora, compuso canciones que ya están disponibles en Spotify y TikTok, como Recuerdo y Tú eras feliz, además de Hay razones, un tema dedicado a su madre.

Marcos Ginocchio en Mar del Plata

A esto se suman proyectos de streaming junto a otros ex participantes del reality, como Bautista Mascia y Tato Algorta, y propuestas vinculadas al teatro y la televisión. Mientras tanto, Marcos Ginocchio disfruta del presente sin apuros, fiel a su estilo cercano y con una humildad que lo caracteriza dentro de un mundo laboral bastante acelerado.