Sofía Zámolo sorprende en Dubai con un vestido negro de espalda descubierta que marca tendencia

Sofía Zámolo volvió a marcar tendencia desde uno de los destinos más lujosos del mundo. En medio de sus vacaciones familiares en Dubái, la modelo compartió una serie de postales que combinaron noches de glamour, paisajes urbanos impactantes y días de relax frente al mar, siempre con la moda como protagonista.

Luego de unos días de descanso en Punta del Este, Sofía armó nuevamente las valijas y viajó a Emiratos Árabes Unidos junto a su marido, José Félix Uriburu, y su hija California, para disfrutar de una experiencia que mezcló lujo, familia y sofisticación cosmopolita.

Sofía Zámolo y su familia

Un vestido negro que se robó todas las miradas

Para una salida nocturna especial, la modelo y actriz argentina eligió un vestido largo de satén negro, una prenda clásica y atemporal que nunca falla. El diseño, de silueta al cuerpo, contó con breteles finos y escote cowl, aportando un aire elegante y contemporáneo.

Sofía Zámolo

El vestido se ajustó a la cintura con un cinturón doble de cuero negro con hebillas doradas, un detalle que elevó el look y sumó carácter, mientras que la falda amplia y fluida rozó el piso, aportando movimiento y sofisticación en cada paso.

El gran protagonista fue, sin dudas, el escote profundo en la espalda, completamente descubierto y adornado con lazos finos en los hombros, un recurso femenino y delicado que reforzó el estilo sensual sin excesos.

Sofía Zámolo

Accesorios justos y belleza natural de Sofía Zámolo

Fiel a la premisa de que menos es más, Sofía Zámolo completó el estilismo con sandalias negras de taco fino, aros dorados tipo argolla, una pulsera plateada y un reloj clásico. Accesorios discretos, elegidos estratégicamente para no competir con el vestido y mantener la elegancia del total black.

En cuanto al beauty look, apostó por un maquillaje natural y luminoso, con piel radiante, ojos apenas delineados y labios nude. El cabello rubio lo llevó suelto, lacio y con raya al costado, reforzando una imagen fresca, chic y relajada.

Sofía Zámolo

Las fotos fueron tomadas en el interior de un restaurante exclusivo, con ventanales de piso a techo y una vista panorámica de los rascacielos iluminados de Dubái. En algunas imágenes, Sofía posó de espaldas para lucir el diseño del vestido, mientras que en otras se destacó la caída del satén y la postal urbana extendiéndose a sus pies.

Sofía Zámolo

La velada se completó con una cena gourmet en familia, en un clima íntimo y distendido, que la modelo resumió en redes con una frase simple y contundente: “Dubai nights”.

Sofía Zámolo logró combinar moda, lujo y vida familiar en un mismo viaje. Su paso por Dubái no solo dejó looks impecables, sino también un mensaje claro: el verdadero lujo está en disfrutar cada experiencia con estilo, pero también con quienes más quiere.