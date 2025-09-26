Nuevo romance: Marcos Ginocchio fue viso muy acaramelado con una chica en un show de Bautista Mascia

Marcos Ginocchio volvió a ser noticia, y esta vez no por su bajo perfil sino por un gesto que no pasó desapercibido en las redes. El ganador de Gran Hermano 2022 asistió al concierto que Bautista Mascia brindó en Niceto Club y fue visto muy cerca de una joven que rápidamente despertó rumores de romance.
La nueva chica con la que fue vista Marcos Ginocchio
El salteño, que siempre se mantuvo reservado sobre su vida privada, llegó al reconocido venue porteño para acompañar a su amigo uruguayo, quien presentó su show ante una multitud de fanáticos. Sin embargo, los presentes notaron que Marcos no estaba solo: a su lado, una chica acaparó todas las miradas.
En un video que se filtró en las redes sociales, Marcos Ginocchio se ve conversando de manera cómplice con la joven, intercambiando sonrisas y disfrutando del show juntos. Muchos se preguntaron si se trata de una nueva pareja.
Desde que ganó Gran Hermano, Ginocchio se convirtió en una de las figuras más buscadas por la prensa, aunque él insiste en mantener un bajo perfil. En más de una ocasión aseguró que no le interesa exponer su vida privada, pero cada aparición pública reaviva la curiosidad de sus seguidores.
Por ahora, Marcos Ginocchio no hizo declaraciones sobre quién es la misteriosa joven que lo acompañó en Niceto Club durante el show de Bautista Mascia.
AM