El presente de Toto Salvio y Sol Rinaldi a cuatro años de la denuncia por atropellar a su ex pareja

Toto Salvio transita una nueva vida junto a su pareja, en un presente que lo encuentra en plena actividad profesional y con proyectos personales. A poco menos de cuatro años de un episodio que marcó su pasado, el futbolista se muestra enfocado en consolidar una etapa distinta, en la que la estabilidad y el trabajo ocupan un lugar central.

La nueva vida que tiene Toto Salvio con su novia, Sol Rinaldi

Toto Salvio vive un momento renovado, acompañado por su novia y con una rutina que lo mantiene vigente dentro y fuera de la cancha. A poco menos de cuatro años de aquel hecho que lo tuvo en el centro de la atención, el jugador se encuentra en una etapa marcada por nuevos proyectos y desafíos.

Toto Salvio

En el último tiempo, el destacado delantero se convirtió en una de las piezas claves del Club Atlético Lanús, con el que conquistó la Recopa Sudamericana en 2026. A sus 35 años, combina experiencia y liderazgo dentro del equipo, siendo una referencia para los más jóvenes. Su presencia es valorada por todos sus seguidores.

En el plano personal, Toto Salvio afianzó su relación con Sol Rinaldi, con quien se comprometió en diciembre de 2023 durante las celebraciones de Navidad. La propuesta de matrimonio marcó un nuevo capítulo en su vida, que se complementa con su carrera. El futbolista combina un presente enfocado en su familia y en el deporte.

Toto Salvio y Sol Rinaldi

A finales de 2024, la pareja se casó en Argentina, en una íntima fiesta que tuvo como invitados a su entorno más cercano. El exjugador de Boca Juniors vivió el momento cargado de momentos de cariño, donde también estuvieron presentes sus dos hijos, fruto de su pasada relación con Magalí Aravena.

Toto Salvio fue protagonista de un polémico momento tras atropellar a su expareja

A poco menos de cuatro años, el recuerdo de lo ocurrido en Puerto Madero en abril de 2022 sigue siendo parte de su historia. En aquel momento, su exesposa, Magalí Aravena, lo denunció por haberla atropellado con su vehículo en medio de una discusión. El caso fue investigado por la Justicia porteña y generó gran repercusión.

Toto Salvio

Sin embargo, en junio de 2022 la causa fue cerrada por falta de pruebas y ausencia de impulso de la acción penal. Ese desenlace judicial permitió que el jugador continuara con su carrera sin procesos pendientes. Desde entonces, el futbolista se enfocó en reconstruir su presente, dejando atrás el episodio vivido.

Actualmente, Toto Salvio combina su rol en Lanús con proyectos personales que lo mantienen vigente dentro y fuera de la cancha. La llegada de nuevos desafíos deportivos y la consolidación de su vida familiar lo posicionan en una etapa distinta, en la que la continuidad y el compromiso son protagonistas.

Sol Rinaldi, Toto, Chloe y Valentino Salvio

Toto Salvio transita una nueva vida junto a su novia, a poco menos de cuatro años del episodio con su expareja en Puerto Madero. Con el cierre de la causa en 2022 y el compromiso asumido en 2023, el futbolista consolidó una etapa distinta en lo personal mientras mantiene plena vigencia en Lanús.

VDV