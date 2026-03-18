Momi Giardina contó una anécdota amorosa, pero sin darse cuenta mandó al frente a Sofi Martínez

El paso de Momi Giardina y Sofia “Sofi” Martínez por MasterChef Celebrity (Telefe) forjó en ellas una gran amistad. Más allá de que ambas figuras públicas compartieron algunos proyectos o participaciones mediáticas en común, en el plano privado, construyeron una amistad que las llevó a ser grandes amigas. Por consecuencia, las anécdotas y las vivencias personales forman parte del ADN de este vínculo, aunque siempre en la absoluta discreción. Sin embargo, en las últimas horas, la bailarina mandó al frente -sin darse cuenta- a la periodista deportiva al contar una divertida anécdota amorosa.

El exabrupto de Momi Giardina que deja en jaque a Sofi Martínez

Durante la última emisión del programa de streaming Nadie dice nada (Luzu TV), Momi Giardina contó una divertida anécdota que vivió Sofi Martínez semanas atrás cuando conoció a un chico por redes sociales. “Vos sabés que una amiga mía me contó algo que es fabuloso. Ella vio a alguien en Instagram, le pone seguir. El chabón al toque le pone seguir. Se likean, se empiezan a hablar…”, comenzó diciendo la actriz ante la escucha atenta de Ángela Torres y Nicolás Occhiato.

Momi Giardina | Instagram

Siempre intentando preservar la identidad de su confidente, explicó que la misteriosa joven tuvo que viajar por pocas horas a una provincia para hacer una presentación. No obstante, se topó con un problema: acababa de adoptar un perrito al que llamó Willow. “Me dice, me sale un viaje por un día a una provincia y yo acabo de adoptar un Willow, un perrito, un guau guau y no tengo con quién dejarlo”, explicó en su relato.

Ante la sorpresa del panel del ciclo de streaming, quienes dilucidaron de inmediato que la protagonista de esta historia se trataba de Sofi Martínez, ya que había hecho público el nombre del animal, Momi prosiguió: “A este chico nunca lo había visto antes, era solo a través de Instagram. Entonces le dijo a él, ¿se podés cuidar a Willow?”. Tal es así que el propicio conductor la frenó y le preguntó con rigor: “¿Vos estás segura de que el nombre no es público del perro que le acabas de dar?”.

Ante la negativa, Giardina dejó en claro cómo inició esta historia de amor entre la comunicadora y el misterioso usuario: “No se dieron ni un piquito. Ni un café. Le dejó a Willow. Bueno, y así se conocieron”.

La reacción de Sofi Martínez ante la "traición" de Momi Giardina

Entre bromas y risas, los integrantes del elenco de Nadie dice nada, indagaron acerca del oficio del hombre con quien Sofi Martínez tuvo un presunto affair. Siempre genuina y expontáneam Momi Giardina reveló: “Él es amaestrador. Así se conocieron”. Acto seguido, se corrigió al aire: “¡Adiestrador! Es adiestrador o le encantan los perros. Le encantan los perros. No, es adiestrador”. Finalmente, concluyó el story time con una frase que generó las carcajadas de todos los allí presentes: “Tiene un montón de cualidades el chico. Un montón. No estamos hablando de gente conocida, acá lo único conocido es Willow”.

En este marcó, tras ser expuesta públicamente por su amiga, la presentadora deportiva utilizó su cuenta personal de Instagram para señalar a la cantante. “Con amigas así, para qué enemigos”, escribió junto a un video donde se la ve a Momi, quien estaba comiendo pochoclos. “Ahí la tenés, a la traidora. A la que no le podés contar nunca nada. Ya aprendí la lección”, exclamó en tono de broma en voz en off.

De este modo, lo que comenzó como una historia íntima entre amigas terminó convirtiéndose en un momento viral que combinó humor, complicidad y cierta “traición”. Lejos de generar una enemistad entre ella, la salida a la luz de esta divertida anécdota reforzó el vínculo entre Momi Giardina y Sofi Martínez, que supieron manejar la situación con ironía y complicidad ante la comunidad digital, dejando en claro que un desliz lo puede tener cualquiera.

NB