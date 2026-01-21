Momi Giardina: "Tuve un ataque de pánico después de MasterChef"

Después de que se instalara el debate por los dichos de Esteban Mirol sobre su paso por MasterChef, Momi Giardina decidió hablar y poner en palabras cómo vivió ella esa experiencia. Lejos de apuntar contra el jurado o contra el formato del programa, la humorista fue sincera y explicó que, si bien se divirtió muchísimo, atravesó un episodio de ansiedad que la llevó a buscar ayuda profesional.

“La mejor, no entendés lo que yo me divertí en ese programa”, aseguró en una entrevista para Intrusos (AméricaTV) sobre su participación en el certamen. Fiel a su estilo, también se permitió reírse de sus propias limitaciones: “No cocino un carajo y eso quedó bien claro. Yo siempre trato de las cosas que me salen mal y de mis fracasos reírme, porque de esa manera la paso un poco mejor”, contó, restándole dramatismo a los resultados que obtenía en la cocina.

Momi Giardina y el impacto emocional del primer programa

Consultada por el trato del jurado, fue tajante: “Cero. Sinceramente, desde el jurado me parecen como unos villanos medio tiernos”, dijo, y explicó que nunca se sintió maltratada. “Era una bazofia lo que yo hacía, ¿qué voy a esperar? ¿Que me digan ‘tu plato es exquisito’?”, bromeó, dejando en claro que no se tomaba las devoluciones como algo personal.

Momi Giardina

Sin embargo, el impacto emocional apareció desde el primer día. “En el primer programa tuve como un ataquecito de pánico”, reveló, y aclaró que no tuvo que ver con el clima del certamen ni con ninguna persona en particular. “Cuando entré me agarró como un ataque de ansiedad, pero por una cuestión personal mía. Son cosas que uno no puede dominar, la salud mental es algo que te atraviesa”, explicó.

Momi también contó que ya venía haciendo terapia antes de arrancar el programa, justamente porque sabía que la exposición podía ser fuerte. “Siempre tengo apoyo psicológico y demás”, dijo, y agregó: “Si hoy le quiero buscar un porqué, a veces uno no lo puede encontrar. Simplemente estaba con mucho trabajo y sobrepasada, y cuando entré ahí me shockeé. Fue tan solo eso”.

Momi Giardina y su mirada sobre Esteban Mirol

En ese contexto, también se refirió a Esteban Mirol, quien expresó su malestar tras haber quedado eliminado dos veces en el primer programa. “Esteban Mirol, lo amo”, aseguró, y reconoció que entiende su enojo: “Yo soy Esteban Mirol y me voy recaliente también”. Para Momi, la diferencia fue que ella pudo procesar lo que le pasó y seguir adelante, mientras que él se quedó con esa primera impresión.

Si bien Momi Giardina reconoce que atravesó un momento de vulnerabilidad, no asocia ese episodio al programa ni a sus compañeros, sino a un combo de cansancio, exposición y emociones personales. Y, una vez más, decidió hablarlo en voz alta, convencida de que poner en agenda la salud mental también es parte de su forma de estar presente y acompañar a otros que puedan estar pasando por algo similar.