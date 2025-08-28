Momo, el hijo de Jimena Barón, reveló el truco infalible para hacer las mejores hamburguesas caseras

Desde que era tan solo un niño, Momo, el hijo mayor de Jimena Barón mostró su pasión por la cocina. A menudo, el preadolescente de 11 años suele realizar platos exquisitos que son saboreados en familia, los cuales son elaborados con la complicidad de la cantante popular y hasta con más integrantes de la familia.

Digno de todo anfitrión, Morrison puso manos a la obra y preparó unas hamburguesas caseras para agasajar a su abuela y a su madre. Como era de esperarse, la alimentación saludable y libre de conservantes fue el eje transversal del sorprendente resultado final, que la cantante pop compartió orgullosa en sus redes sociales.

Jimena Barón y Momo comparten momentos divertidos en familia | Instagram

Ingredientes:

1 kg de carne picada

1 cebolla blanca

1 diente de ajo

1/2 pimiento

1 feta de pan lactal integral (en pedacitos)

1 huevo

sal, pimienta, orégano y perejil en polvo

Preparación:

El hijo de Jimena Barón colocó la carne picada en un bowl y luego fue añadiendo la cebolla cortada en cuadraditos junto al diente de ajo picado y el pan lactal en cubitos, previamente rehogados. Con sus manos, Momo mezcló cuidadosamente todos los alimentos para integrarlos. Luego condimentó con sal, pimienta y perejil- a gusto-.

Una vez listo este paso, agarrar pequeños trozos y confeccionar las hamburguesas. También, es importante ir calentando una plancha o parrilla para que, al colocar los medallones de carne, estos se sellen y no pierdan su forma.

Una vez listas, se colocan en un plato acompañado de una guarnición de papas fritas, puré mixto o ensalada, o bien, se introducen entre los tradicionales panes de hamburguesas para saborear un verdadero manjar.

Momo y Jimena Barón, un verdadero dúo gastronómico | Instagram

Para los amantes de las hamburguesas bien cargadas, Jimena Barón sugirió colocarle una feta de queso cheddar blanco para potenciar el gusto. “De liiii cioooo saaasssss!”, exclamó la reciente madre de Arturo en su cuenta personal de Instagram donde grabó el paso a paso de esta fácil y dinámica receta casera.

Momo, por su parte, pasó las adversidades del llanto ocasionado por el ácido de la cebolla para agasajar a las mujeres de su familia y mostrar el amor que les tiene a través de la cocina. Hasta el propio Matías Palliro, actual novio de Jimena Barón degustó un trozo de hamburguesa dando su veredicto final: “¡Muy buenas!”.

