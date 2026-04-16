Morena Beltrán se despidió de su cabello rubio y apostó a la última tendencia beauty

Morena Beltrán llamó la atención al pasar por la peluquería y cambiar su look. Reconocida por su clásico rubio, la comunicadora decidió apostar a un tono en tendencia que le permita realzar sus facciones y lograr un efecto más saludable. Minutos después de mostrar el resultado, los usuarios dieron el visto bueno y elogiaron su decisión.

El radical cambio de look de Morena Beltrán que deslumbró las redes

Morena Beltrán sorprendió a sus seguidores al mostrar su nuevo cambio de look. Mediante su cuenta de Instagram, donde la siguen dos millones de personas, compartió fotos desde el salón de belleza donde pasó para renovar su imagen y cautivó a todos. La periodista dejó atrás su clásico rubio para apostar por un tono más cálido y sofisticado, que resalta sus facciones y le aporta una impronta más natural.

Morena Beltrán

La conductora, reconocida por su estilo fresco tanto dentro como fuera de la pantalla, decidió dar un giro a su imagen con un color castaño que se ubica dentro de una de las grandes tendencias beauty del momento. En las imágenes que compartió en su red social, se puede ver que pasó del rubio luminoso, que le daba un aire más descontracturado, a un marrón profundo con reflejos suaves que aporta brillo, elegancia y mayor definición al rostro.

El nuevo look de Morena Beltrán

"Baila morena de verdad", escribió Morena Beltrán con humor y haciendo referencia a su nuevo look. En las imágenes se mostró feliz y conforme con su elección mientras posa con un trench beige elegante y pequeños aros plateados. A las pocas horas, su publicación cosechó una lluvia de corazones y cientos de mensajes con halagos. "Cada día más linda", escribió Sofía Calzetti, pareja del Kun Agüero. Caro Calvagni comentó: "Hermosísima". Sus colegas Sofi Martínez, Chechu Bonelli y Ángela Lerena también elogiaron su cabello oscuro.

El nuevo look de Morena Beltrán

Brunette glossy, la tendencia que eligió Morena Beltrán para renovar su look

Este tipo de tonos conocidos como brunette glossy o castaños con efecto espejo pisan fuerte en 2026. Será por eso que Morena Beltrán no dudó en elegir esta tendencia, que apunta a colores más naturales, de bajo mantenimiento y que realzan el brillo saludable del cabello.

A diferencia de los rubios platinados o ultra claros, el marrón chocolate permite una transición más amigable con la fibra capilar, requiere menos retoques y se adapta con facilidad a diferentes tonos de piel. Además, el castaño elegido por Morena Beltrán se destaca por su versatilidad: puede lucirse tanto en looks casuales como en producciones más sofisticadas, algo que encaja a la perfección con su perfil profesional en televisión y redes sociales.

De esta manera, Morena Beltrán se despidió de su cabello rubio y apostó a la última tendencia beauty: brunette glossy. Asimismo, la joven apostó a una tintura más cercana a su color natural, priorizando el cuidado del cabello sin resignar estilo. En redes sociales, el cambio no pasó desapercibido y rápidamente recibió mensajes de sus seguidores, que celebraron el nuevo tono y destacaron cómo potencia su belleza.