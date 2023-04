Morena Rial se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta luego de que su excuñado y la dueña de un local de ropa femenina en Córdoba la acusaran de haberles robado, en momentos diferentes. Los vecinos de la hija de Jorge Rial juntarían firmas para echarla del barrio.

La hija del conductor de Argenzuela vive en la provincia de Córdoba hace bastante tiempo. En su zona, no solo es conocida por ser hija de Jorge Rial, sino también por la cantidad de conflictos que tiene con sus vecinos. Pochi de la página de Instagram Gossipeame habló con Juan Etchegoyen y reveló de qué se trata el escándalo.

Por qué quieren echar a Morena Rial del barrio en el que vive en Córdoba

En Mitre Live, Pochi y reveló que " Ella los hace entrar al barrio y esta gente ingresaría a otras casas de vecinos a robar".

Según explicó la experta en chimentos, Morena Rial, quien reside en el barrio Causana, se junta con amigos que provienen del barrio Colonia Lola. La joven de 24 años les permite ingresar al barrio y éstos aprovechan para ingresar en las casas de los vecinos, para luego escaparse en el auto que maneja Morena.

"Después se retirarían con ella en el auto. Ese sería el modus operandi que tendrían Morena y estos amigos, que serían gente bastante pesada. Como te decía, algunos vecinos habrían querido juntar firmas para que ella se vaya del barrio", le expresó a Juan Etchegoyen.

Morena Rial fue acusada de "mechera"

La dueña de la cuenta Gossipeame reveló que siempre le llegan muchos mensajes que buscan exponer a More Rial y que la gente de Córdoba está cansada de convivir con ella. Incluso, señaló que tiene varias multas por conducir ebria. "Esta información que a mí me llegó desde Córdoba es de gente que vive en el barrio. Yo no lo inventé. Hasta me ha escrito una persona que trabaja en la oficina de infracciones y me dijo ella que tendría un montón de infracciones por manejar alcoholizada".

El top fucsia que Morena Rial habría robado de un local de Córdoba

A pesar de todas las declaraciones que hubo en contra de la hija de Jorge Rial, la joven influencer no emitió ningún comunicado o mensaje para defenderse de las acusaciones.

Morena Rial fue acusada de "mechera" por un local de indumentaria femenina

A través de su cuenta comercial de Instagram, un local de indumentaria femenina ubicado en la Ciudad de Córdoba, expuso públicamente a Morena Rial. "No quería llegar a este punto, ya me contacté con vos más de 4 veces pidiéndote que me deposites algo de toda la ropa que me robaron vos y esos dos desastres de mujeres que andan con vos", escribió la dueña del local.

"Tengo los chats, tengo pruebas, tengo cámaras, tengo TODO para demostrar el robo. Sin ir más lejos, esa noche que me robaste mínimo 10 prendas,iba ese top con el que salís en la foto", agregó la emprendedora junto a una postal en la que Morena Rial luce un top fucsia.

OL.